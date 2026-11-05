Eventi Augusta, Fabio Granata presenta “Colpa di Stato”: Falcone, Borsellino e le verità sulle stragi mafiose di

AUGUSTA – Le stragi di Capaci e via D’Amelio, la stagione del Maxiprocesso di Palermo, i rapporti tra mafia, politica e apparati dello Stato, fino alle vicende giudiziarie e alle interpretazioni che ancora oggi alimentano il dibattito pubblico. Sono i temi al centro di Colpa di Stato, il libro di Fabio Granata e Peppe Nanni, edito da Apalós, che sarà presentato in città venerdì 6 novembre, alle ore 18, nel salone di rappresentanza del Circolo Unione con ingresso libero da piazza Duomo al civico 5.

L’iniziativa, promossa dal Circolo Unione di Augusta, vedrà la partecipazione dell’autore Fabio Granata (nella foto di repertorio in copertina), che dialogherà con Pietro Forestiere, editore de La Gazzetta Augustana e La Gazzetta Siracusana. A introdurre l’incontro sarà Alfredo Beneventano del Bosco, presidente del sodalizio ospitante.

Il volume, pubblicato nel luglio 2026, ripercorre alcune delle pagine più drammatiche della storia repubblicana, dalla progressiva affermazione del potere mafioso agli omicidi di magistrati e investigatori, fino alle stragi del 1992. Una ricostruzione storica e civile che gli autori sviluppano intrecciando vicende giudiziarie, testimonianze e una propria interpretazione dei rapporti tra Cosa Nostra e settori delle istituzioni.

Falcone e Borsellino non soltanto vittime, ma “protagonisti consapevoli”: è uno dei punti di partenza del libro, che restituisce centralità alle loro intuizioni investigative, alle scelte professionali e al coraggio con cui affrontarono una criminalità organizzata capace di condizionare la vita politica, economica e sociale del Paese. Particolare attenzione è dedicata ai cinquantasette giorni che separarono l’assassinio di Giovanni Falcone, il 23 maggio 1992, da quello di Paolo Borsellino, il 19 luglio successivo, nonché al gravissimo depistaggio che inquinò le prime indagini sulla strage di via D’Amelio.

Il libro affronta inoltre la cosiddetta trattativa Stato-mafia, distinguendo solo in parte, nella ricostruzione proposta dagli autori, tra responsabilità giudiziarie accertate e interrogativi storici tuttora controversi. Non mancano valutazioni critiche sull’attività dell’attuale Commissione parlamentare antimafia: un ulteriore tema di confronto, anche alla luce degli sviluppi giudiziari più recenti.

L’autore è il siracusano Fabio Granata, avvocato, già parlamentare regionale e nazionale, assessore regionale ai Beni culturali, presidente della Commissione antimafia dell’Assemblea regionale siciliana e vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia, che ha dedicato una parte significativa della propria attività istituzionale e culturale ai temi della legalità, della memoria e della storia siciliana. Coautore del volume è Peppe Nanni, avvocato e scrittore milanese, da tempo impegnato nello studio della criminalità organizzata e dei rapporti tra mafia e potere.

Significativa anche la dedica del libro a Pio La Torre e Beppe Niccolai, esponenti di tradizioni politiche contrapposte, comunista il primo e missino il secondo, richiamati dagli autori come figure accomunate dall’impegno civile contro la mafia.

La presentazione augustana sarà occasione per ripercorrere le vicende umane e professionali dei protagonisti della lotta a Cosa Nostra, ma anche per distinguere le certezze consegnate dalle sentenze dalle questioni sulle quali prosegue la ricerca della verità storica.