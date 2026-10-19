Eventi Augusta, Festival della filosofia attiva in piazza D’Astorga: sabato l’iniziativa “Esperi-Menti” di

AUGUSTA – Torna anche quest’anno il Festival nazionale della Filosofia attiva, promosso dall’associazione “Nuova Acropoli” in quattordici città italiane. Ad Augusta, l’appuntamento è in programma sabato 24 ottobre, a partire dalle ore 19, in piazza D’Astorga, nel centro storico, su iniziativa della sezione locale dell’associazione, presieduta da Rosaria Borzì.

L’edizione di quest’anno avrà come filo conduttore il rapporto tra filosofia e scienza, attraverso un percorso di attività interattive, esperimenti e momenti di riflessione dal titolo “Esperi-Menti”. L’iniziativa si propone di coinvolgere direttamente i cittadini, portando la riflessione filosofica negli spazi pubblici e collegandola a situazioni della vita quotidiana e a temi di attualità.

“Protagonisti saranno proprio i passanti: ragazzi e adulti, donne e uomini, chiamati a mettersi in gioco attraverso attività dinamiche e coinvolgenti, per scoprire quanto la Filosofia possa essere presente nella vita quotidiana e nelle tematiche più attuali, proprio dove meno ci aspettiamo di trovarla“, dichiara la presidente e portavoce della sezione augustana di “Nuova Acropoli”, Rosaria Borzì.

“Esperi-Menti è il titolo che abbiamo voluto dare per introdurre un percorso di attività interattive, esperimenti e riflessioni, pensato per coinvolgere direttamente i partecipanti e mettere alla prova ciò che crediamo di sapere. Un’occasione per esplorare, in modo curioso e divertente, il rapporto fecondo tra filosofia e scienza, filo conduttore dell’evento“, aggiunge.

Alla manifestazione collaborerà anche una nota libreria indipendente ubicata proprio in piazza D’Astorga, con letture e spunti di riflessione dedicati al tema dell’iniziativa.

(Foto di copertina: repertorio)