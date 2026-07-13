Primo piano Augusta, finisce in carcere 46enne accusato di truffe agli anziani con il metodo del finto carabiniere di

AUGUSTA – È stata aggravata la misura cautelare nei confronti del 46enne, recentemente sottoposto agli arresti domiciliari perché indagato per due presunte truffe ai danni di anziani, commesse a metà giugno tra Augusta e Petralia Sottana, nel Palermitano, con il cosiddetto metodo del “finto carabiniere“. Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere.

Con il noto espediente del “finto carabiniere”, generalmente, le vittime vengono contattate telefonicamente e indotte a consegnare denaro o preziosi con il pretesto di dover aiutare un familiare coinvolto in un presunto incidente o in altre vicende giudiziarie.

I militari della stazione di Augusta hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal Tribunale di Termini Imerese, che ha disposto la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere. Il 46enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato quindi nuovamente arrestato e associato alla casa circondariale di Cavadonna.

L’uomo era già stato raggiunto da un provvedimento cautelare poiché ritenuto responsabile di due episodi di truffa aggravata, consumati il 15 e il 16 giugno scorsi rispettivamente ad Augusta e a Petralia Sottana. L’aggravamento della misura cautelare è stato disposto a seguito delle “continue violazioni delle prescrizioni” imposte durante il periodo di permanenza ai domiciliari.

(Foto di copertina: repertorio)