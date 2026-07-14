Primo piano Augusta, focus Atena sull’innovazione navale: presentato ETAProp, il sistema che punta a ridurre consumi ed emissioni di

AUGUSTA – Augusta ancora una volta luogo di confronto su temi legati all’ingegneria navale e all’innovazione nel comparto marittimo, in un contesto in cui l’efficientamento energetico delle navi rappresenta una delle principali direttrici di sviluppo del settore, anche alla luce degli obiettivi internazionali di riduzione delle emissioni climalteranti. Si è svolta lo scorso sabato, 11 luglio, al Circolo ufficiali “Vandone” della Marina militare, una conferenza dedicata all’innovazione tecnologica applicata alla propulsione navale. L’iniziativa, promossa dall’Associazione italiana di tecnica navale (Atena) sezione Sicilia orientale, presieduta dall’ingegnere augustano Giovanni Alga, in collaborazione con il Circolo ufficiali presieduto dal contrammiraglio Giovanni Torre, ha approfondito il tema “ETAProp, una soluzione innovativa delle forme di poppa e della disposizione degli organi di governo”.

Al centro dell’incontro è stato appunto illustrato ETAProp, progetto sviluppato e brevettato dalla società messinese “SB-Sintec srl“, che propone una nuova configurazione della parte poppiera della nave e della linea d’asse di propulsione, con l’obiettivo di incrementare l’efficienza idrodinamica del sistema propulsivo. Secondo i progettisti, la soluzione interviene contemporaneamente sull’interazione tra carena ed elica e sulla distribuzione dei volumi della poppa, consentendo di ridurre la resistenza idrodinamica e migliorare il rendimento propulsivo. A parità di velocità della nave, ciò si tradurrebbe in una minore potenza richiesta ai motori, con conseguente riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di anidride carbonica.

Nel corso dei lavori sono intervenuti, per i saluti istituzionali, il neo vicesindaco Pino Carrabino, che ha ribadito la vicinanza dell’amministrazione comunale alle iniziative di carattere scientifico e tecnologico, e il capitano di fregata Antonio Petrucci, in rappresentanza dell’Arsenale militare marittimo di Augusta.

La parte tecnica è stata affidata ai protagonisti dello sviluppo del progetto. Salvatore Baggiano, cofondatore e partner di “SB-Sintec”, ha illustrato la mission aziendale orientata alla ricerca e alla valorizzazione dell’innovazione tecnologica italiana nel settore navale.

Successivamente Claudio Buccini, direttore della società, ha illustrato le caratteristiche del sistema ETAProp, soffermandosi sulle modifiche progettuali riguardanti le forme di poppa e la disposizione dell’albero portaelica, oltre ai risultati ottenuti negli studi preliminari in termini di riduzione dei consumi e delle emissioni.

L’ingegnere Giovanni Caprino, già presidente del cluster tecnologico nazionale “Blue Italian Growth” ed ex dirigente del Cetena, ha quindi approfondito gli aspetti idrodinamici della soluzione, mentre Sergio Cutolo, fondatore e managing director di “Hydro Tec”, ha illustrato le tipologie di unità navali sulle quali il sistema potrebbe trovare applicazione.

Secondo quanto illustrato durante la conferenza, ETAProp è stato sviluppato attraverso due distinti filoni progettuali, relativi rispettivamente alla struttura di supporto dell’elica e alla conformazione della carena nella zona poppiera, entrambi oggetto di domande di brevetto. La soluzione è inoltre oggetto di attività di validazione nell’ambito di un progetto di ricerca, con l’obiettivo di verificarne le prestazioni in vista di possibili applicazioni su nuove costruzioni navali e, ove tecnicamente possibile, su unità esistenti.