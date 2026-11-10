Primo piano Augusta, furti negli esercizi commerciali: denunciato 28enne di

AUGUSTA – Un 28enne di Ragusa è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri dell’aliquota radiomobile di Augusta con l’accusa di furto aggravato, a seguito di un controllo effettuato nei parcheggi della zona commerciale all’ingresso della città.

L’uomo è stato fermato dai militari mentre si aggirava alla guida della propria autovettura nell’area dei parcheggi. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di prodotti di vario genere, per un valore complessivo di 830 euro, risultati, secondo quanto reso noto dall’Arma, provento di furti commessi ai danni di diversi esercizi commerciali.

La merce recuperata è stata restituita ai rispettivi esercenti, mentre per il 28enne è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.

(Foto di copertina: generica)