Primo piano

Augusta, furti negli esercizi commerciali: denunciato 28enne

di
pubblicato il

AUGUSTA – Un 28enne di Ragusa è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri dell’aliquota radiomobile di Augusta con l’accusa di furto aggravato, a seguito di un controllo effettuato nei parcheggi della zona commerciale all’ingresso della città.

L’uomo è stato fermato dai militari mentre si aggirava alla guida della propria autovettura nell’area dei parcheggi. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di prodotti di vario genere, per un valore complessivo di 830 euro, risultati, secondo quanto reso noto dall’Arma, provento di furti commessi ai danni di diversi esercizi commerciali.

La merce recuperata è stata restituita ai rispettivi esercenti, mentre per il 28enne è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.

(Foto di copertina: generica)


Tags:, , , ,

Articoli simili

La Gazzetta Augustana su facebook

Le Città del Network

Augusta Siracusa

 

Copyright © 2026 La Gazzetta Augustana.it
Progetto editoriale a carattere periodico registrato al ROC (AGCOM) con n. 25784
Direttore responsabile: Cecilia Casole
PF Editore di Forestiere Pietro - P. IVA 01864170897

Copyright © 2015/2026 PF Editore

In alto