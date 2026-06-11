Eventi Augusta, Giornata mondiale del donatore: la Fratres porta volontari e autoemoteca al Faro Santa Croce di

AUGUSTA – In occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, che si celebra domenica 14 giugno, il gruppo Fratres di Augusta promuoverà un’iniziativa di sensibilizzazione e informazione in una delle aree più frequentate della città durante la stagione estiva.

Dalle ore 8 alle 12, sul piazzale sud dell’area balneare al Faro di capo Santa Croce, sarà allestito un gazebo presidiato dai volontari dell’associazione, che incontreranno cittadini e bagnanti per diffondere la cultura della donazione del sangue e del plasma. Sulla sede stradale antistante sarà inoltre posizionata l’autoemoteca (nella foto di repertorio in copertina) destinata alle attività di pre-donazione e di informazione sanitaria.

L’appuntamento rientra nelle iniziative promosse a livello internazionale per richiamare l’attenzione sull’importanza del dono volontario, anonimo e gratuito del sangue, risorsa indispensabile per garantire cure, interventi chirurgici e terapie salvavita.

“Saremo presenti con i nostri volontari per incontrare le tante persone che si recano nella zona balneare più affollata di Augusta“, sottolinea il presidente del locale gruppo donatori Fratres, Luigi Nicosia, evidenziando come l’associazione continui a registrare risultati particolarmente significativi sul territorio.

Pur potendo vantare numeri di primo piano, con 2.105 donazioni totali tra sangue intero e plasma nel 2025, il sodalizio guarda già alle sfide future. “Anche se il gruppo di Augusta viaggia ormai da anni a gonfie vele, risultando anche nel 2025 il gruppo Fratres che raccoglie più di tutti in Sicilia – afferma Nicosia – abbiamo l’obbligo di incrementare il numero di donatori, se possibile giovani, al fine di affrontare l’estate in maniera serena e rilanciare l’attività del gruppo di Augusta ancora per tanti anni“.

“Purtroppo non tutti sanno che in estate in Sicilia arrivano migliaia di sacche dalle regioni del nord più virtuose per fare fronte alle necessità regionali – ricorda il presidente della locale Fratres – Ritengo che sia giunta l’ora di dimostrare ancora una volta che Augusta è una città sensibile con un tessuto sociale di eccellenza che fa ben sperare“.

Nel corso della mattinata, a tutte le persone che verranno contattate dai volontari sarà consegnato un gadget commemorativo.

Come noto, è possibile donare sangue intero o plasma tutti i giorni presso il Centro trasfusionale dell’ospedale “Muscatello”, oppure nelle domeniche programmate all’interno della moderna sede della Fratres di Augusta, situata alla Borgata in via Gramsci 15-17.