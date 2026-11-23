Eventi Augusta, Giornata mondiale della filosofia, sabato incontro di “Nuova Acropoli” al palazzo di città di

AUGUSTA – Un incontro culturale per riflettere sul rapporto tra essere umano, natura e conoscenza, mettendo in discussione una visione del mondo che pone l’uomo al centro di tutto. È l’iniziativa promossa da “Nuova Acropoli” di Augusta nell’ambito delle celebrazioni della Giornata mondiale della filosofia, istituita dall’Unesco e celebrata ogni anno il terzo giovedì di novembre. L’appuntamento locale è in programma sabato 28 novembre, alle ore 18,30, nel salone di rappresentanza “Chinnici” del Palazzo di città.

L’evento, aperto alla cittadinanza, propone un confronto tra filosofia, scienza ed ecologia, attraverso tre interventi che affronteranno da prospettive differenti il rapporto dell’uomo con il mondo che lo circonda.

“Cosa cambierebbe nel nostro modo di abitare il mondo se imparassimo a superare una visione che colloca l’essere umano al centro di tutto?“. È l’interrogativo da cui prende le mosse l’iniziativa, come evidenzia la presidente della filiale augustana del sodalizio Rosaria Borzì (nella foto di repertorio in copertina), nel presentare un evento che invita a ripensare il nostro modo di guardare alla realtà.

Ad aprire gli approfondimenti sarà Alberto Giovanni Biuso, professore di Filosofia teoretica all’Università degli studi di Catania, con un intervento dal titolo “Ecologia e antropodecentrismo”. Seguirà Veronica Timmoneri, docente di Storia e Filosofia e volontaria di “Nuova Acropoli” di Augusta, che affronterà il tema “L’uomo che deve rimanere”. A completare il programma sarà Rosaria Borzì, presidente della filiale cittadina di “Nuova Acropoli”, con la relazione “La luce fuori dalla caverna”.

L’iniziativa intende così offrire un’occasione di riflessione sul ruolo dell’essere umano e sul suo rapporto con l’ambiente, attraverso il dialogo tra discipline e prospettive filosofiche differenti.