Primo piano Augusta, giro di squillo: tre arresti e sequestro locale di

AUGUSTA – Una presunta casa d’appuntamento, che secondo gli investigatori operava sotto la copertura di un’associazione apparentemente impegnata in attività sociali e assistenziali, è stata scoperta e sequestrata dalla Polizia di Stato nel territorio di Augusta. Tre le persone raggiunte da misure cautelari con l’accusa di sfruttamento della prostituzione: per un uomo è stata disposta la custodia in carcere, mentre per altre due persone gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

I provvedimenti sono stati eseguiti nella serata di ieri dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Augusta (vedi foto di repertorio in copertina), in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa. Le misure arrivano al termine di un’articolata attività investigativa avviata nel 2025 e condotta sotto la direzione della Procura della Repubblica di Siracusa.

Secondo quanto riferito dalla Questura, al centro dell’inchiesta vi è la sede operativa di un’associazione che risultava impegnata, almeno formalmente, nella promozione sociale, nel volontariato, nell’istruzione, nel turismo sociale e nella riabilitazione di persone svantaggiate o anziane.

Una realtà che, stando alla ricostruzione investigativa, avrebbe avuto una funzione ben diversa da quella dichiarata. La Polizia di Stato riferisce infatti che all’interno della struttura sarebbe stata “di fatto gestita una casa di tolleranza e luogo di prostituzione di diverse donne che erano prima reclutate e poi remunerate dopo avere consumato rapporti sessuali con i clienti“.

Gli incontri, secondo gli elementi raccolti dagli investigatori, si sarebbero svolti prevalentemente nelle ore serali dei fine settimana. L’attività sarebbe stata organizzata attraverso canali di promozione e contatto con la clientela. Come precisa la Questura, gli appuntamenti sarebbero stati “pubblicizzati mediante annunci on line, gruppi di chat e i clienti erano adescati telefonicamente attraverso un sistema di prenotazioni e un tariffario prestabilito“.

Il meccanismo ricostruito dagli inquirenti avrebbe previsto anche una ripartizione degli incassi, con una “divisione dei proventi derivanti dalla mercificazione del corpo delle donne che si prostituivano dietro pagamento di un biglietto di ingresso di importo compreso tra i 70 e i 120 euro“, secondo quanto testualmente riportato nel comunicato della Polizia di Stato.

Contestualmente all’esecuzione delle tre misure cautelari, gli agenti hanno dato corso anche al sequestro preventivo del locale, determinandone la chiusura.