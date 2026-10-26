Primo piano Augusta, il Comune valuta l’acquisto del “Kursaal”: via libera alla perizia sull’ex cine-teatro di

AUGUSTA – Il Comune valuta l’acquisizione al patrimonio pubblico dell’ex cine-teatro “Kursaal Augusteo“, l’imponente complesso immobiliare di proprietà privata che domina i giardini pubblici, a pochi passi dal Castello svevo, e che da quasi trent’anni attende una nuova destinazione. Dopo anni di ipotesi e progetti di recupero rimasti senza seguito, l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare compie un primo passo formale per conoscere il valore di mercato dell’immobile e valutare la fattibilità di un eventuale acquisto.

Con la deliberazione del 22 ottobre, la Giunta municipale ha approvato lo schema di un accordo di collaborazione con l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, autorizzando il primo cittadino alla sottoscrizione. L’intesa riguarda lo svolgimento di una valutazione tecnico-estimativa dell’edificio, per un costo complessivo di 4.927 euro (calcolato per tredici giornate di lavoro) a carico delle casse comunali.

Il provvedimento arriva a quasi diciassette mesi dalla prima iniziativa documentata del sindaco, che il 28 maggio 2025, con una nota protocollata, aveva formalmente richiesto all’Agenzia delle entrate di effettuare una valutazione immobiliare del Kursaal. Il successivo 10 febbraio di quest’anno, l’ufficio provinciale dell’Agenzia aveva trasmesso al Comune lo schema dell’accordo di collaborazione, approdato soltanto adesso all’approvazione della Giunta.

Nella proposta deliberativa viene definito “interesse prioritario” dell’amministrazione comunale valutare la fattibilità dell’eventuale acquisizione al patrimonio pubblico del “Kursaal”, considerata anche la posizione strategica dell’edificio, a ridosso del Castello svevo e all’ingresso dell’Isola. A questo scopo, il Comune ritiene indispensabile disporre di una perizia indipendente che accerti il reale valore di mercato del bene, tenendo conto “anche delle necessarie opere di rifunzionalizzazione e ristrutturazione edilizia“.

Il “Kursaal Augusteo“, riconducibile alla famiglia Catalano, costituisce una delle più imponenti testimonianze dell’architettura per lo spettacolo del Novecento ad Augusta. Progettato alla fine degli anni Trenta dall’ingegnere milanese Mario Giusti, il complesso fu realizzato in più fasi. La “Arena Megara“, sul retro, entrò in funzione nel 1939, mentre il cine-teatro e l’albergo furono inaugurati nel gennaio 1949.

La sala coperta disponeva originariamente di 1.600 posti, successivamente ridotti a circa 1.200, mentre l’arena all’aperto poteva ospitare oltre mille spettatori. Il complesso comprendeva inoltre un albergo, locali di ristorazione, un bar e alcuni appartamenti. Per decenni rappresentò uno dei principali luoghi della vita culturale e mondana cittadina, ospitando spettacoli teatrali, concerti e proiezioni cinematografiche.

L’attività cinematografica regolare cessò nel 1991, ma la sala continuò a essere utilizzata occasionalmente per spettacoli, conferenze e manifestazioni fino al 1997 circa. L’albergo rimase in funzione più a lungo. Da allora, il progressivo inutilizzo dell’edificio ha accompagnato il deterioramento della struttura, la cui sagoma continua a caratterizzare il paesaggio dei giardini pubblici.

Nel corso degli anni, la proprietà si è comunque fatta carico del monitoraggio periodico e di interventi di manutenzione e messa in sicurezza. In particolare, nel 2007 fu effettuato un intervento importante di picchettatura dei prospetti laterali. A questo sono seguiti interventi minori per bloccare gli infissi dell’albergo, al primo e al secondo piano, e murare gli accessi laterali al piano terra. Si ricorda, tra gli interventi ciclici, lo svuotamento della rete di raccolta collocata sotto la balconata del prospetto principale e la rimozione dei detriti.

Il futuro del “Kursaal” è stato più volte oggetto di iniziative e proposte di riqualificazione. Già nel 2017, in particolare, erano stati resi noti studi e ipotesi di recupero sviluppati nell’ambito di una collaborazione tra la proprietà, il progetto “Old Cinema” e il Politecnico di Milano, nella prospettiva di restituire all’edificio una funzione culturale, turistica e ricettiva.

Quasi dieci anni dopo, con l’iniziativa dell’amministrazione comunale, si apre una diversa possibilità: l’ingresso dell’immobile nel patrimonio pubblico, subordinato naturalmente alle valutazioni economiche, tecniche e amministrative ancora da compiere.