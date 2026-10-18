News Augusta, il Consiglio distrettuale Leo si riunisce in città dopo oltre dieci anni: giovani da tutta la Sicilia di

AUGUSTA – Oltre settanta giovani provenienti dai Leo club di tutta la Sicilia si sono riuniti ad Augusta, dal 9 all’11 ottobre scorsi, in occasione del primo Consiglio distrettuale dell’anno sociale 2026-2027 del Distretto Leo 108 YB Sicilia. A organizzare e ospitare l’appuntamento è stato il Leo club Augusta, sodalizio giovanile del club service Lions club Augusta Host.

Secondo quanto reso noto dagli organizzatori, la città non ospitava da oltre dieci anni una manifestazione distrettuale Leo di questa portata. La tre giorni ha rappresentato un’occasione di confronto tra i giovani soci provenienti dalle diverse realtà associative della regione, con l’obiettivo di condividere esperienze, definire le attività di servizio per l’anno sociale in corso e approfondire i valori del volontariato e dell’impegno a favore delle comunità.

A presiedere i lavori è stata Marta Castelli, presidente del Distretto Leo 108 YB Sicilia, alla presenza di Fausta Dugo, presidente del Multidistretto Leo 108 Italy, massima rappresentante dell’organizzazione giovanile a livello nazionale. Hanno partecipato anche diversi dirigenti distrettuali.

Le sessioni assembleari e le attività istituzionali si sono svolte al circolo ufficiali “Vandone” della Marina militare, mentre l’accoglienza dei partecipanti e i momenti conviviali hanno avuto luogo in una nota struttura ricettiva locale.

L’organizzazione dell’appuntamento è stata curata dai soci del Leo club Augusta, con un comitato composto da Serena Meli, delegata della 4ª Area operativa del Distretto Leo Sicilia, Federica Di Grande, vice cerimoniere distrettuale, Domenico Sangiorgi ed Elvira Sangiorgi.

Oltre agli aspetti strettamente associativi, l’iniziativa ha consentito di accogliere in città decine di giovani provenienti dalle diverse province siciliane, offrendo anche un’occasione di promozione del territorio. Nella nota diffusa a conclusione dell’evento, il Leo club cittadino esprime soddisfazione per la riuscita organizzativa e sottolinea il valore del lavoro di squadra dei propri soci, “all’insegna del servizio, dell’amicizia e della valorizzazione del territorio“.