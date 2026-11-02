Primo piano Augusta, il futuro della ferrovia dismessa: il collettivo “Sentieri immaginari” lancia un festival di tre giorni di

AUGUSTA – Trasformare gli oltre sette chilometri dell’attuale tracciato ferroviario, destinato alla dismissione, in un percorso ciclopedonale e in un corridoio ecologico, recuperando anche la stazione della Borgata e valorizzando le aree naturalistiche e archeologiche attraversate dai binari. È la proposta attorno alla quale prosegue l’attività del collettivo civico “Sentieri immaginari“, che torna a rivolgersi alla cittadinanza, a poco più di un anno dalla prima iniziativa pubblica, con un festival partecipativo in programma dal 6 all’8 novembre, avente come punto di riferimento piazza D’Astorga.

Il collettivo, che vede tra i propri portavoce Agata Garsia, Diego Pascal Panarello, Catherine Peltier e Anna Scinicariello, si è costituito nel 2025 riunendo cittadini, associazioni, ricercatori e professionisti di diversi settori, con l’intento di elaborare proposte per il futuro delle aree interessate dalla dismissione della linea ferroviaria che attraversa la Borgata.

La prospettiva è legata alla realizzazione del bypass ferroviario di Augusta, infrastruttura promossa da Rete ferroviaria italiana (Rfi), che prevede un nuovo tracciato di circa 2,8 chilometri, in sostituzione degli oltre sette della linea storica, e una nuova stazione passeggeri fuori dal centro abitato. Un intervento che comporta anche l’eliminazione dei tre passaggi a livello cittadini e che libererà dall’attuale funzione ferroviaria aree sulle quali si apre la questione della futura destinazione.

“L’obiettivo è trasformare questo tracciato in un percorso ciclo-pedonale ed un corridoio ecologico: un sentiero verde, un’isola di riparo dal traffico e dall’inquinamento automobilistico, capace di connettere la Borgata, centro pulsante della città a luoghi di grande pregio storico, archeologico e naturalistico“, si legge nella nota diffusa oggi dal collettivo.

Tra i luoghi individuati figurano l’area archeologica di contrada Scardina, alle pendici del Monte, le ex saline Regina e Migneco-Lavaggi, l’attuale stazione ferroviaria, il porto e la zona dell’ex idroscalo, nei pressi dell’Hangar per dirigibili.

Le ipotesi raccolte nel corso degli incontri, documentate in un apposito libretto di presentazione del collettivo, comprendono inoltre il recupero della stazione per funzioni culturali e sociali, nuovi collegamenti tra diverse parti della città, spazi per attività rivolte a giovani e anziani, luoghi dedicati alla memoria e alle migrazioni, nonché servizi per la mobilità ciclistica.

Non si tratta, allo stato, di un progetto architettonico definitivo, ma di un percorso di elaborazione collettiva che punta ad aprire un confronto con le istituzioni competenti, a cominciare dall’amministrazione comunale e da Rfi.

La prima assemblea pubblica si era svolta il 30 maggio 2025 nel piazzale antistante alla stazione ferroviaria, con la partecipazione di una cinquantina di persone (nella foto di repertorio in copertina). Da quell’appuntamento sono seguiti incontri di approfondimento, sopralluoghi alle saline e attività di ricerca e progettazione, anche attraverso collaborazioni con il mondo accademico.

Particolare attenzione è stata dedicata alle condizioni ambientali delle ex saline, alla biodiversità e alla presenza di contaminazioni. Nel materiale di presentazione vengono evidenziate la necessità di ulteriori verifiche scientifiche e l’opportunità di distinguere le ipotesi di fruizione ciclopedonale dalle esigenze di tutela degli habitat più sensibili, prima di definire eventuali interventi di trasformazione.

“Non basta un progetto scritto da poche persone. Servono una discussione pubblica, un confronto con le istituzioni e una comunità capace di seguire il processo nel tempo“, sottolinea il collettivo nel proprio opuscolo.

Il festival rappresenterà quindi un’occasione per presentare pubblicamente il lavoro svolto e il documento denominato “Dichiarazione d’intenti“, nel quale confluiscono le riflessioni e gli indirizzi maturati durante le attività.

“L’obiettivo è rendere visibile alla cittadinanza e alle istituzioni questo processo in corso, coinvolgere nuovi abitanti e ribadire che ognuno può contribuire alla pianificazione territoriale con le proprie competenze, bisogni e sogni“, ribadiscono i promotori.

L’iniziativa, realizzata con il coinvolgimento dell’Accademia di Belle Arti di Catania e del Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre, ha già avuto un’anteprima lo scorso 3 ottobre, tra il piazzale della stazione e i luoghi di ritrovo del collettivo.

Il programma del festival

Il calendario si aprirà venerdì 6 novembre, in piazza D’Astorga, con un’assemblea cittadina dalle ore 18 alle 20, moderata da Luisa Mohr, ricercatrice in antropologia dell’Università di Catania. Durante l’incontro saranno illustrati il percorso finora compiuto e la “Dichiarazione d’intenti”. Alle ore 20 seguirà il “Dialogo sonoro per non musicisti“, attività di sonorizzazione collettiva dello spazio, condotta da Diego Pascal Panarello con il coinvolgimento del pubblico.

Sabato 7 novembre le iniziative inizieranno alle ore 10,30 nel bosco del cosiddetto “Cimitero delle navi”, nei pressi della cosiddetta Cocan, con “Immersione in superficie“, laboratorio di esplorazione territoriale curato da tre studentesse di architettura dell’Università Roma Tre, fino alle ore 13. Nel pomeriggio, alle ore 17, la libreria indipendente su piazza D’Astorga ospiterà “Leggere la natura“, un appuntamento di letture per bambini a cura di Lucia Patania. Alle ore 18, in piazza D’Astorga, sarà inaugurata “Augusta 2076“, mostra degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catania dedicata a possibili scenari futuri della città.

Domenica 8 novembre il programma riprenderà alle ore 10, alla Salina Regina, con una passeggiata naturalistica e un’attività di birdwatching fino alle ore 13. Ad accompagnare i partecipanti saranno Roberto De Pietro, ingegnere esperto di conservazione degli ambienti naturali, Renzo Ientile, ornitologo e direttore della Riserva naturale orientata “Vallone di Piano della Corte” presso l’Università di Catania, e Agata Garsia, biologa del suolo.

Le attività si sposteranno quindi negli spazi di “936 Pezzi”, dove alle ore 13 è previsto un pranzo a sacco condiviso. Dalle ore 14,30 fino a mezzanotte si terrà “Infrasottile“, pomeriggio e serata di laboratori, concerti, installazioni e performance artistiche, con la partecipazione di Nicola Amato, Vittorio Auteri, Federica Di Bella, Jacopo Bianca, Francesco Blancato, Riccardo Leotta, Diego Pascal Panarello e Maud de la Purification.

Le modalità di partecipazione e gli ulteriori dettagli sulle attività sono disponibili attraverso i canali social del collettivo.