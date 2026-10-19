Primo piano Augusta, il Lions club apre l’anno sociale: al centro i giovani, disabilità e solidarietà di

AUGUSTA – Cerimonia di apertura dell’anno sociale 2026-2027 per il Lions club Augusta Host, presieduto dall’avvocata Antonella Baffo, insediatasi alla guida del sodalizio lo scorso luglio. L’appuntamento si è svolto nei giorni scorsi in una nota struttura ricettiva del territorio, alla presenza di autorità civili e militari, rappresentanti distrettuali e soci dei vari club service.

Nel corso della serata, la presidente Baffo ha illustrato le linee programmatiche delle attività e dei progetti di servizio che il Lions club Augusta Host intende realizzare sul territorio durante il nuovo anno sociale.

Tra gli ambiti di intervento individuati figurano il sostegno ai giovani e alla loro formazione, l’attenzione alle persone con disabilità e la solidarietà verso le fasce più fragili della popolazione. Il programma prevede, in particolare, “iniziative umanitarie in favore dei bisognosi“, in continuità con l’impegno che, come sottolineato nella nota a margine del club, “da sempre Lions International riserva cure e attenzione” alle persone in difficoltà.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, la segretaria distrettuale del Lions di Sicilia, Antonella Bona e Michele Oliva, delegato di Zona (nella foto di copertina), insieme ai presidenti e ai segretari dei Lions club della 7ª Circoscrizione. Presenti anche rappresentanti dei club service cittadini e numerosi soci, oltre alle autorità civili e militari di Augusta.

Sono inoltre pervenuti messaggi augurali dal governatore del Distretto Walter Buscema, dal past presidente del Consiglio dei governatori Salvatore Giacona e dai past governatori Franco Cirillo e Diego Taviano.