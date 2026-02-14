Primo piano Augusta, il McDonald’s previsto su area privata di via Aldo Moro: ecco i dettagli di

AUGUSTA – Una nuova tappa nel lungo percorso amministrativo legato all’insediamento di un ristorante a marchio McDonald’s ad Augusta prende forma con la convenzione urbanistica tra il Comune e un’impresa edile locale, la “C.G.R. costruzioni srl”, relativa al rilascio di un permesso di costruire convenzionato per un’area della Borgata, in via Aldo Moro, all’altezza di contrada Scardina.

La finalità dell’intervento, non esplicitata né nello schema di convenzione né nella delibera di giunta relativa ma richiamata nel parere istruttorio del Sesto settore (tutti atti pubblicati nella prima metà dello scorso gennaio), è quella della realizzazione di un locale “di interesse collettivo” adibito a ristorazione e servizio drive-through (ritiro in auto) nell’ambito di un accordo commerciale tra l’impresa edile, quale “soggetto attuatore e futuro gestore dell’insediamento“, con il “marchio McDonald’s Development Italy LLC“.

Secondo il progetto redatto lo scorso dicembre da una società di ingegneria di San Giovanni la Punta (Catania), l’intervento interessa complessivamente un’area di 5.012 metri quadrati complessivi e comporta la realizzazione, a cura e spese del soggetto attuatore, di opere di urbanizzazione con finalità pubblica. In particolare, il progetto prevede un’area a verde attrezzato per sport e svago di circa 260 metri quadrati, completa di alberature, illuminazione, superfici per attività all’aperto, percorsi pedonali e giochi per bambini; un parcheggio pertinenziale di 1.541 metri quadrati dotato di illuminazione, rete di smaltimento delle acque meteoriche e segnaletica orizzontale; una rotatoria di viabilità pubblica per 575 metri quadrati, all’incrocio tra via Aldo Moro e via Generale Alberto Dalla Chiesa, anch’essa completa di impianti, rete di drenaggio e segnaletica, destinata a essere ceduta al patrimonio comunale una volta realizzata. Il costo stimato per la realizzazione delle opere da cedere alla collettività è quantificato in oltre 170mila euro.

La convenzione disciplina inoltre tempi, modalità di esecuzione e collaudo delle opere, prevedendo che le urbanizzazioni vengano completate entro tre anni dal rilascio del titolo abilitativo e trasferite al patrimonio comunale al termine delle verifiche tecniche.

Elemento centrale della nuova operazione urbanistica, così come già avvenuto nel precedente tentativo di insediamento commerciale della stessa catena, è la destinazione urbanistica dell’area. In entrambi i casi, infatti, i terreni interessati ricadono in zona F del vigente Prg “Marcon”, classificata come “Attrezzature ed impianti di interesse generale”: nello schema di convenzione attuale si tratta di area privata, mentre nel precedente di inizio 2022 l’area individuata era di proprietà comunale. È una destinazione che, come richiamato nella delibera di giunta, “ammette interventi coerenti con finalità pubblicistiche e di servizio alla collettività, anche mediante iniziativa privata regolamentata”.

Il parere istruttorio del Sesto settore del Comune chiarisce inoltre la natura di tale classificazione urbanistica, evidenziando in sintesi che la zonizzazione F ha carattere conformativo, cioè definisce il regime d’uso del suolo e non costituisce un vincolo espropriativo puntuale soggetto a decadenza. Ne deriva che “l’iniziativa privata è ammissibile, purché finalizzata alla realizzazione/gestione di un servizio avente carattere di interesse collettivo, coerente con le finalità pubblicistiche della zona“.

La vicenda dell’insediamento di un McDonald’s ad Augusta attraversa l’intero mandato dell’attuale amministrazione Di Mare. L’iter aveva preso avvio già nell’estate del 2021 con un avviso pubblico di manifestazione di interesse, seguito nel gennaio 2022 dall’approvazione da parte della giunta di uno schema di convenzione per la concessione trentennale di un terreno comunale dietro pagamento di un canone annuo di 45mila euro oltre Iva, tra corso Sicilia e la stessa via Aldo Moro, alle spalle del Palajonio.

Quel primo tentativo si era però arenato tra polemiche politiche legate alla destinazione urbanistica dell’area ed esposti presentati da associazioni ambientaliste. A risultare verosimilmente decisivi furono tuttavia gli esiti dei sondaggi geologici e ambientali commissionati dalla McDonald’s Development Italy LLC, dai quali, secondo indiscrezioni, sarebbero emerse criticità tali da impedire la stipula della convenzione a cui quegli accertamenti erano espressamente subordinati.

Il nuovo percorso urbanistico segna dunque un diverso approdo progettuale, sempre lungo l’asse di via Aldo Moro ma in un’area privata, con un intervento inquadrato formalmente come struttura di interesse collettivo e accompagnato dalla realizzazione di opere pubbliche e infrastrutturali.