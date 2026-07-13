Primo piano Augusta, il nuovo questore Fusco in visita al commissariato di

AUGUSTA – Prosegue il ciclo di visite istituzionali del nuovo questore di Siracusa, Aldo Fusco, nei presìdi della Polizia di Stato della provincia. Stamani, il massimo dirigente della Questura ha raggiunto il Commissariato di pubblica sicurezza di Augusta, guidato dal primo dirigente Antonio Migliorisi, per incontrare i poliziotti in servizio e approfondire le principali tematiche che caratterizzano il territorio augustano.

La visita si è svolta nella sede del Commissariato, ubicata nel cuore dei giardini pubblici, dove il questore ha voluto portare il proprio saluto al personale dell’ufficio, proseguendo il percorso di conoscenza diretta delle articolazioni territoriali della Polizia di Stato avviato dopo l’insediamento alla guida della Questura aretusea, esattamente una settimana fa.

Si apprende che nel corso dell’incontro sono stati affrontati “i temi più sensibili” per il comprensorio di Augusta, nell’ottica di un costante confronto operativo con il personale impegnato quotidianamente nell’attività di prevenzione, controllo del territorio e tutela della sicurezza pubblica.

Fusco si è insediato ufficialmente alla guida della Questura di Siracusa lo scorso 6 luglio, subentrando a Roberto Pellicone, collocato in quiescenza al termine della propria carriera. Messinese d’origine, il nuovo questore torna in Sicilia dopo le esperienze maturate alla guida delle Questure di Oristano e di Ascoli Piceno, forte di un percorso professionale di oltre trent’anni nella Polizia di Stato, caratterizzato da importanti incarichi investigativi e di contrasto alla criminalità organizzata.

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della pubblica amministrazione, entrato in Polizia nel 1989, ha prestato servizio alla Questura di Messina, alla Direzione investigativa antimafia, alla Questura di Enna, quindi a Reggio Calabria e Bari, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità fino alla promozione a dirigente superiore.

Per il questore Fusco si tratta inoltre di un ritorno in una provincia già conosciuta: in passato ha infatti diretto il Commissariato di pubblica sicurezza di Lentini e ha ricoperto l’incarico di dirigente della Divisione anticrimine della Questura di Siracusa.