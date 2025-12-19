Primo piano Augusta, il Rotary premia studenti del liceo classico secondi al concorso sull’empowerment femminile di

AUGUSTA – Il Rotary ha premiato, nei giorni scorsi, gli studenti del Liceo classico “Megara” che si sono classificati al secondo posto del concorso “L’empowerment femminile oggi: tra storia, strategie, innovazione e aspettative per un impegno collettivo”, promosso dal Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta e rivolto alle seconde e terze classi delle scuole secondarie di secondo grado.

Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito del progetto distrettuale “Empowerment femminile”, realizzato lo scorso anno sociale 2024-2025 e guidato dal governatore distrettuale, l’augustano Giuseppe Pitari, con presidente della task force distrettuale la siracusana Annalisa Iannitti e coordinatrice per la Sicilia orientale l’augustana Flavia Amore.

Gli studenti premiati sono Anastasia Amara, Lorenzo Maria Ballotta, Swami D’Amico, Giulia Grasso, Gabriele Messina e Davide Pirruccello della classe 3ªA, insieme a Marta Micari ed Erica Vaiasicca della classe 4ªA.

I ragazzi hanno partecipato con il video dal titolo “Una vita per la ricerca”, dedicato a Rosalind Franklin, la chimica e cristallografa britannica la cui famosa immagine Fotografia 51 rese possibile nel 1953 l’interpretazione della struttura a doppia elica del DNA pubblicata da Crick e Watson.

A consegnare il premio è stato il past presidente dello storico Rotary club Augusta, Francesco Messina, affiancato dalla socia del Rotaract Sofia Romano, alla presenza della dirigente scolastica Fabrizia Ferrante, della docente Anna Lucia Daniele, che ha curato i contatti tra scuola e Rotary, e della docente referente Salute e Ambiente Jessica Di Venuta, che ha coordinato il lavoro degli studenti.

La dirigente scolastica Ferrante ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto: “Complimenti a tutti gli studenti partecipanti per aver saputo cogliere con profonda intelligenza e sensibilità il vero senso dell’empowerment femminile promosso dal Rotary. Il loro impegno nel valorizzare la figura di Rosalind Franklin è un grande esempio. Ringrazio la prof.ssa Di Venuta per la dedizione e la guida costante nell’attività e i promotori del Rotary per questa preziosa iniziativa che arricchisce il percorso formativo dei nostri studenti“.

Messina ha sottolineato la finalità educativa del concorso: “Col concorso il Rotary ha voluto proporre uno strumento di sensibilizzazione e promozione del processo di potenziamento all’autodeterminazione delle donne. La disuguaglianza di genere è purtroppo ancora oggi un fenomeno trasversale che, seppur in maniera diversa e con forte dipendenza da elementi di natura storica, culturale e religiosa, è riscontrabile nell’intera società. Il progetto, quindi, ha rappresentato un valido contribuito all’incessante lavoro culturale che deve essere svolto, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni, per il raggiungimento di un indispensabile cambiamento sociale“.

Il concorso si inserisce nelle attività di sensibilizzazione sulla parità di genere promosse dal Rotary International e dal Distretto 2110, che negli ultimi anni ha dedicato crescente attenzione ai temi dell’empowerment femminile, del contrasto alla discriminazione e della diffusione di percorsi formativi rivolti ai giovani studenti siciliani e maltesi.