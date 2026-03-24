Eventi Augusta, in chiesa Madre il concerto della banda musicale che anticipa la Settimana Santa di

AUGUSTA – Nel cuore del tempo quaresimale, la musica torna a farsi linguaggio profondo e universale con l’appuntamento di questa sera, martedì 24 marzo, alle ore 19,30 nella chiesa Madre. Il Corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta”, diretto dal maestro Gaetano Galofaro, propone “Note di Passione”, un concerto interamente dedicato alle marce funebri della tradizione.

Il programma musicale è costruito come un percorso coerente e intenso, capace di attraversare alcune delle pagine più significative del repertorio bandistico legato alla Settimana Santa. Dall’intensa spiritualità di Davanti al Re di mons. Marco Frisina, proposto in versione per banda e impreziosito dalla voce del soprano Francesca Ussia, fino alla forza evocativa di Pianto eterno di Pasquale Quatrano, brano simbolo della tradizione augustana.

Accanto a queste, composizioni di grande valore come Per Domenico Morelli di Raffaele Caravaglios e le marce composte dal maestro Giuseppe Passanisi, che testimoniano la ricchezza espressiva e la profondità di questo genere musicale.

“La marcia funebre, nella sua forma bandistica, non è soltanto musica lenta e solenne: è un linguaggio complesso, fatto di equilibrio timbrico, tensione espressiva e costruzione melodica – riferisce il presidente del corpo bandistico, Emanuele Di Grande – È una musica che vive di respiro, di silenzi, di dinamiche sottili, capace di trasformare il suono in meditazione. Questo concerto intende restituire proprio questa dimensione: non solo esecuzione, ma ascolto consapevole“.

A chiudere il concerto sarà INRI, composizione dello stesso direttore artistico Galofaro, pensata come una sintesi musicale del momento più intenso della Passione, un brano che si inserisce nel solco della tradizione, offrendo al tempo stesso una visione contemporanea del linguaggio bandistico.

(Nella foto di repertorio in copertina: corpo bandistico sul sagrato della chiesa Madre, Settimana Santa 2023)