Primo piano Augusta, inaugurato il 29° anno accademico dell’Unitre di

AUGUSTA – Inaugurato lo scorso 15 ottobre il ventinovesimo anno accademico dell’Unitre di Augusta, che ha aperto ufficialmente le attività per l’anno sociale 2026-2027 con una cerimonia alla presenza dei soci, dei docenti e dei rappresentanti delle istituzioni cittadine.

All’appuntamento, tenuto nell’aula magna dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz”, sono intervenuti il sindaco Giuseppe Di Mare, il presidente del Consiglio comunale Biagio Tribulato, l’assessore alle Politiche sociali Manuel Mangano, il maresciallo maggiore Salvatore Rapacciuolo, nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Augusta, e il luogotenente carica speciale in congedo Paolo Cassia, che hanno rivolto i propri saluti ai presenti.

Ad aprire i lavori è stato il presidente dell’Unitre Augusta, Salvo Cannavà, che ha ripercorso le principali attività svolte nell’anno sociale 2025-2026, richiamando la funzione dell’associazione quale luogo di formazione permanente, aggregazione e partecipazione alla vita cittadina. Nel corso del suo intervento ha inoltre ringraziato la tesoriera Pina Patania Daniele e il segretario Carmelo Addia per il contributo organizzativo e amministrativo alla gestione dell’associazione.

La presentazione del programma culturale 2026-2027 è stata affidata alla vicepresidente e presidente del Comitato scientifico, Anna Lucia Daniele, che ha illustrato il calendario degli incontri e delle attività. L’offerta formativa spazia dalla storia alla letteratura, dall’arte all’architettura, dalla musica alla filosofia, dalla psicologia alla medicina, fino alle scienze, alla cittadinanza attiva e all’approfondimento della storia e delle tradizioni locali.

Accanto agli incontri culturali sono previsti, ancora una volta, laboratori e attività dedicati ad arte e pittura, musica e canto, informatica, burraco, ballo, conversazioni, gastronomia, prevenzione e salute, territorio e tradizioni popolari.

Alla cerimonia hanno partecipato anche numerosi docenti e relatori che contribuiranno allo svolgimento delle attività. La vicepresidente Daniele ha evidenziato l’ingresso di nuovi docenti, alcuni dei quali molto giovani, indicato nella nota dell’associazione come testimonianza di una “apertura al rinnovamento“.

Confermata, inoltre, la collaborazione con il Liceo “Megara” di Augusta, che prevede anche per il nuovo anno la partecipazione di una rappresentanza di studenti e docenti agli incontri in aula dell’Unitre. L’iniziativa, inserita nel Piano triennale dell’offerta formativa (Ptof) dell’istituto, intende favorire il confronto tra generazioni e contribuire al riconoscimento del credito scolastico. Una collaborazione che, secondo quanto evidenziato dall’associazione, offre agli studenti “un’opportunità di crescita culturale e di confronto con l’esperienza dei soci Unitre“.

Il primo appuntamento culturale è in programma giovedì 22 ottobre, alle ore 18, con l’incontro di psicologia dal titolo “Il diversamente giovane e lo Stress”, a cura del presidente Salvo Cannavà.

La cerimonia si è conclusa con un ringraziamento ai relatori, ai referenti e ai responsabili dei laboratori, alle istituzioni, al mondo della scuola e a quanti collaborano alle iniziative dell’Unitre, che si appresta a proseguire il proprio percorso associativo nel segno della cultura, della solidarietà e del dialogo tra generazioni.