Cronaca Augusta, incendio di rifiuti ad Agnone Fortezza: individuato e denunciato il presunto autore di

AUGUSTA – La Polizia locale di Augusta ha individuato e denunciato all’autorità giudiziaria il presunto responsabile dell’incendio che lo scorso 6 luglio ha interessato un consistente cumulo di rifiuti ad Agnone Fortezza, contrada esterna a nord del territorio comunale.

Secondo quanto reso noto dal comandante Salvo Daidone, l’identificazione sarebbe stata possibile al termine di un’articolata attività di indagine di polizia giudiziaria, avviata in seguito al rogo che aveva coinvolto un’ingente quantità di rifiuti e dieci carrellati destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, con conseguenze ritenute particolarmente rilevanti sotto il profilo della sicurezza e della tutela della salute pubblica.

L’uomo individuato dagli investigatori è un 65enne residente nel villaggio di Agnone Fortezza, che è stato deferito all’autorità giudiziaria. Nei suoi confronti, come riferisce la Polizia locale, sono stati ipotizzati i reati di incendio doloso (articolo 423 del Codice penale) e disastro ambientale (articolo 452-quater del Codice penale). Per tali fattispecie, la normativa prevede pene che, in caso di accertata responsabilità penale, vanno da tre a sette anni di reclusione per l’incendio doloso e da cinque a quindici anni per il disastro ambientale.

L’incendio di rifiuti “ha messo in pericolo un intero comprensorio – sottolinea la Polizia locale – e soprattutto ha arrecato grave pregiudizio alla salute pubblica“.

Contestualmente, il Comando annuncia una “intensificazione” dei controlli nell’area di Agnone Bagni, dove saranno impiegate sia pattuglie in uniforme sia pattuglie in abiti civili per contrastare in particolare il fenomeno dell’ “illecito conferimento dei rifiuti“.

(Foto di copertina: repertorio)