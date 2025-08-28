Primo piano Augusta, indagine di mercato per il servizio di taglio e potatura di 134 alberi di

AUGUSTA – Il Comune di Augusta ha pubblicato un avviso di indagine di mercato per l’affidamento del servizio di taglio e potatura di alberi da eseguire sul territorio cittadino, prevedendo interventi riguardanti 134 esemplari arborei distribuiti tra Isola, Borgata, Monte e Brucoli.

L’importo complessivo del servizio è stato fissato in 22mila euro (Iva al 22 per cento inclusa), con una durata massima di 30 giorni lavorativi dall’affidamento. In caso di ritardi, è prevista una penale di 100 euro per ogni giorno. Le ditte interessate dovranno inviare la propria offerta economica, specificando il ribasso rispetto all’importo base, entro il 9 settembre prossimo (ore 12) alla Pec del Comune, seguendo le procedure di invio digitale indicate nell’avviso.

Secondo la relazione esplicativa, in particolare, è previsto l’abbattimento di due alberi, “tenendo conto dello stato vegetativo, dell’età e della grandezza degli stessi“: un esemplare a basso fusto in viale Risorgimento e un esemplare a medio fusto nei giardini pubblici. La capitozzatura interesserà 8 eucalipti ad alto fusto lungo la strada contrada Oliveto (di fronte ai campetti Costa) e 10 eucalipti a medio fusto in via degli Eucalipti, al Monte. Per tutti gli altri esemplari, tra cui palme, ficus, pini e carrubi, si procederà con una potatura ordinaria meno invasiva.

Gli interventi, si legge nei documenti, dovranno essere effettuati “secondo le migliori tecniche di giardinaggio con l’obiettivo di garantire sempre un adeguato decoro e standard qualitativo“, senza arrecare intralcio all’utenza e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Saranno a carico della ditta aggiudicataria sia la fornitura di mezzi e attrezzature sia lo smaltimento dei materiali di risulta, che dovranno essere conferiti a discarica o a centri autorizzati.

Il capitolato speciale precisa che il servizio dovrà essere avviato entro sette giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, con possibilità per l’ente locale di richiedere interventi urgenti da eseguire entro 48 ore. Inoltre, “tutti i servizi oggetto del contratto sono ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati“.

Il Comune pubblica periodicamente analoghi avvisi per la manutenzione straordinaria del verde pubblico, come già avvenuto più recentemente il 10 marzo 2025, il 24 ottobre 2024 e, andando indietro, il 13 novembre 2023.

