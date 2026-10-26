Sport Augusta, inizia il 2° “Torneo dei quartieri” di calcio a 5 di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Al via oggi la seconda edizione del “Torneo dei quartieri”. La competizione amatoriale di calcio a 5, organizzata, con il patrocinio del Comune, dal direttivo della sezione locale dell’Unione nazionale veterani dello sport (Unvs), si concluderà la mattina di domenica 22 novembre.

Il torneo vede l’iscrizione di 5 squadre rappresentanti alcuni dei quartieri di Augusta: Brucoli, Monte Tauro, Terravecchia, Centro storico, Darsena. Le squadre, composte da atleti amatoriali, non dovranno presentare tesserati per società di calcio o calcio a 5 negli ultimi tre anni. Le squadre saranno composte da atleti over 40 con un massimo di 2 atleti over 35. La lista dei giocatori sarà consegnata prima dell’inizio del torneo.

Le gare si disputeranno secondo un calendario all’italiana per cui ogni squadra incontrerà le altre quattro, pertanto in totale si svolgeranno dieci incontri preliminari entro il 14 novembre. Poi la disputa fra le prime quattro classificate di due semifinali, una finale per il 3° posto e la “finalissima” che assegnerà il titolo di “Quartiere campione augustano autunno 2026”.

Le gare si disputeranno in due campetti comunali, segnatamente il cosiddetto “campo Carrubba” nell’Isola e quello di via Dogali alla Borgata (nella foto di copertina), e si disputeranno su due tempi bloccati da 25 minuti, dirette da arbitri selezionati dell’organizzazione (tesserati Unvs).

Gli atleti dovranno essere in regola con la visita medico sportiva non agonistica e dovranno stipulare un tesseramento con un ente di promozione a copertura di eventuali infortuni (assicurazione), e a questo scopo l’Unvs ha predisposto una convenzione con il Csi (Centro sportivo italiano) di Siracusa.

Al termine del torneo si terrà la premiazione con la partecipazione del sindaco Giuseppe Di Mare e dell’assessore allo sport Pino Carrabino, del direttivo Unvs di Augusta presieduto da Jano Mazziotta e di tutti i giocatori componenti le squadre che saranno scese in campo.