Primo piano Augusta isola, disservizio idrico di fine giugno: “Guasti elettrici in entrambi i pozzi” di

AUGUSTA – Un duplice guasto elettrico, seppure in momenti diversi, a entrambi i pozzi funzionanti ai giardini pubblici sarebbe stato la causa del disservizio idrico verificatosi nell’Isola la scorsa settimana, tra martedì pomeriggio e venerdì (in orari diversi in base alla zona).

Il pozzo 2, quello donato dalle aziende della zona industriale e inaugurato nel novembre 2021, avrebbe subito un guasto elettrico alla pompa proprio martedì scorso. Mentre il pozzo 3 (nella foto di repertorio in copertina), quello realizzato con fondi comunali e attivato appena tre mesi fa, già da qualche tempo non funzionava a dovere, emungendo acqua per circa 15-16 litri secondo. Ricordiamo che il pozzo storico è stato “tombato”, dopo un ultimo tentativo di manutenzione straordinaria nel marzo del 2022, perché ritenuto inservibile.

Oltre a quanto dichiarato mercoledì, proprio a La Gazzetta Augustana.it, il sindaco Giuseppe Di Mare ribadisce stamani in una diretta sui social network che “si è trattato in entrambi i pozzi, contestualmente, di guasti elettrici: si sono bruciate le pompe. Non ci sono altre motivazioni – afferma – Non c’è stata alcuna crisi idrica, perché in due giorni il problema è stato risolto. Ci sono stati degli inconvenienti, è chiaro che due giorni senz’acqua, soprattutto d’estate, sia un problema: vi ho chiesto scusa. Ma, come dicevo nel video precedente, si possono bruciare le lavatrici e quant’altro…“.

Al fine di riparare il pozzo 2, personale comunale si è recato a Palermo, mercoledì, per l’acquisto di un’elettropompa adatta: i lavori sono stati eseguiti giovedì, sostituendo la pompa e il quadro elettrico. Per la riparazione del pozzo 3, invece, era già stata affidata (vedi determina dirigenziale del 28 giugno) a una ditta di Tremestieri Etneo (Catania) la fornitura di un’elettropompa sommersa per 14.234 euro (Iva compresa): i lavori erano stati annunciati dal sindaco, contestualmente all’avvenuta riparazione del pozzo 2, per questo martedì 4 luglio ma infine anticipati a venerdì scorso.

“Lo abbiamo fatto venerdì scorso – riferisce Di Mare – in modo da sistemare, insieme anche al pozzo 2, in modo per il momento definitivo la problematica“. “L’acqua già dallo scorso weekend è tranquillamente erogata, abbiamo delle pressioni importanti. Anzi abbiamo dovuto staccare alcuni pozzi che servono la Borgata, perché, per l’abbondanza da questi due pozzi, l’acqua la smistiamo anche in Borgata“, precisa il primo cittadino.