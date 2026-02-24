Primo piano

Augusta, la bandiera del Rotary International sventola sul palazzo di città per il 121º anniversario

AUGUSTA – Anche ad Augusta si è celebrato ieri il Rotary day, la ricorrenza che ogni anno ricorda la fondazione del Rotary International e l’impegno dei suoi soci nel servizio alla comunità.

Per l’occasione, come da tradizione, la bandiera dell’organizzazione sventolerà per una settimana dal balcone del palazzo di città, simbolo dell’azione umanitaria e del servizio civile che contraddistinguono il movimento rotariano a livello mondiale.

L’iniziativa, dal forte valore simbolico, ha visto l’accoglienza ufficiale in municipio da parte del sindaco Giuseppe Di Mare di due delegazioni dei club cittadini: quella dello storico Rotary club Augusta, presieduto da Fabrizio Romano e rappresentato per l’occasione dal vicepresidente Francesco Messina, e quella del Rotary club Megara Augusta, guidato dal presidente Giuseppe Tringali.

La celebrazione richiama il 121º anniversario della nascita del primo Rotary club, costituito a Chicago il 23 febbraio 1905 su iniziativa del fondatore Paul Harris, data che segna l’origine di una rete internazionale oggi diffusa in tutto il mondo e impegnata in progetti sociali, sanitari, educativi e di cooperazione.

Durante l’incontro in municipio, oltre al momento istituzionale e alla tradizionale foto di rito, come da nota a margine, si è svolto anche uno “scambio di intenzioni sulle prospettive di collaborazione” tra i club e il Comune, nel solco delle attività di servizio e delle iniziative a favore della collettività che caratterizzano la presenza del Rotary sul territorio.


