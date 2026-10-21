Primo piano Augusta, la chiesa del cimitero riapre: lavori finiti nel 2018, collaudo finale solo nel 2026 di

AUGUSTA – Dopo quasi 36 anni di chiusura, la chiesa monumentale di Gesù Redentore, all’interno del cimitero comunale, tornerà ad accogliere i fedeli. La restituzione al culto è prevista per venerdì 30 ottobre, alle ore 10,30, con una cerimonia di benedizione presieduta dall’arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto, a ridosso delle ricorrenze di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti.

Si conclude così una vicenda cominciata con il terremoto di Santa Lucia del 13 dicembre 1990, che provocò gravi danni all’edificio rendendolo inagibile, e proseguita attraverso un lunghissimo iter di progettazione, finanziamento, esecuzione dei lavori e collaudi. Sono trascorsi oltre tredici anni dall’approvazione del progetto esecutivo e quasi nove anni dall’effettiva conclusione degli interventi di consolidamento e restauro, senza che la chiesetta fosse nel frattempo restituita alla sua funzione religiosa.

La storia amministrativa dell’intervento affonda le radici addirittura nel 1991, quando, con deliberazione del commissario regionale del 26 giugno, venne affidato il primo incarico di progettazione. Per arrivare all’approvazione del progetto definitivo si dovette attendere il 13 luglio 2012, mentre quello esecutivo fu approvato dal Comune il 12 marzo 2013. Il finanziamento arrivò il 31 dicembre dello stesso anno, con decreto del Dipartimento regionale della Protezione civile, per 724mila 822 euro, destinati al consolidamento e restauro sia della chiesa sia dell’ingresso monumentale del camposanto.

Anche l’affidamento dei lavori conobbe un percorso articolato. La gara, indetta nel 2014, era stata inizialmente aggiudicata a una società di Favara (Agrigento), ma l’aggiudicazione fu annullata dal Tar sezione di Catania con sentenza del giugno 2016, a seguito del ricorso presentato dalla società concorrente, con sede a Gangi (Palermo). A quest’ultima quindi furono aggiudicati i lavori nell’agosto 2016, per poi essere contrattualizzati nel dicembre dello stesso anno.

Il cantiere venne consegnato il 1° febbraio 2017 e i lavori furono ultimati il 31 gennaio 2018, entro il termine contrattuale di 365 giorni. È questa la data ufficiale riportata nel certificato di ultimazione e confermata nella relazione sul conto finale acquisita dal Comune nel marzo 2026. Durante l’esecuzione non si registrarono sospensioni né furono concesse proroghe, sebbene si fosse resa necessaria una perizia di variante per adeguare alcuni interventi alle effettive condizioni degli immobili, emerse dopo la rimozione delle opere di puntellamento.

Se la fase esecutiva si concluse nei tempi previsti, ben diversa fu la successiva vicenda dei collaudi.

Già nell’autunno del 2018 l’allora amministrazione comunale aveva pubblicamente denunciato il mancato riscontro della Regione a tre richieste di nomina del collaudatore. La circostanza era stata documentata anche da La Gazzetta Augustana nell’articolo del 9 novembre 2018, quando, nonostante la conclusione degli interventi e l’avanzamento dei pagamenti, la chiesetta rimaneva ancora chiusa. Dalla recente relazione sul conto finale emerge che il Dipartimento regionale della Protezione civile aveva nel frattempo disposto, con provvedimento del 19 ottobre 2018, l’affidamento dell’incarico di collaudo statico e tecnico-amministrativo a un professionista, che lo accettò formalmente nel novembre successivo. La nomina, tuttavia, non coincise con il completamento delle verifiche necessarie alla restituzione dell’edificio.

Il certificato di collaudo statico sarebbe infatti arrivato soltanto il 24 ottobre 2022, quattro anni dopo l’ultimazione dei lavori, in mezzo la pandemia di Covid. Per il collaudo tecnico-amministrativo sono stati necessari ulteriori anni: il relativo certificato è stato redatto il 24 giugno 2026 e acquisito dal Comune il giorno successivo.

Nel frattempo, il procedimento aveva richiesto anche altri passaggi tecnici e contabili. Nel 2020 era stata approvata una perizia di assestamento finale, dopo l’acquisizione dei pareri del Genio civile e della Soprintendenza. Nel gennaio 2026 si è proceduto alla rettifica dello stato finale dei lavori e il 14 aprile scorso il Comune ha approvato la relazione sul conto finale, predisposta dalla direzione dei lavori. Secondo la documentazione amministrativa, l’importo finale dei lavori contabilizzati ammonta a 429mila 623 euro.

La successione di atti restituisce la dimensione di una vicenda che faceva paventare di ritrovarsi dinanzi all’ennesima incompiuta. Mentre l’ingresso monumentale del cimitero era già stato riaperto nel 2018, la chiesa ha continuato a rimanere inutilizzabile per il culto, anche dopo il completamento del restauro, il successivo collaudo statico e i ripetuti annunci di una restituzione ormai prossima.

Venerdì 30 ottobre, a quasi 36 anni dal sisma del 1990, la lunga attesa dovrebbe dunque concludersi. La riapertura restituisce finalmente alla comunità augustana non soltanto un edificio monumentale recuperato, ma anche un luogo di raccoglimento e preghiera strettamente legato alla memoria dei defunti.