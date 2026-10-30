Primo piano Augusta, la protesta degli studenti anima il centro storico: dal caro vita all’edilizia scolastica di

AUGUSTA – “Chi non ha il coraggio di ribellarsi non ha il diritto di lamentarsi“. È la frase riportata su uno degli striscioni più eloquenti esibiti durante il corteo che questa mattina, venerdì 30 ottobre, ha attraversato il centro storico. Una manifestazione contro il caro vita e per l’edilizia scolastica, caratterizzata dalla massiccia partecipazione degli studenti dei due istituti superiori statali della città, il Liceo “Megara” e l’Istituto di istruzione superiore “Arangio Ruiz”.

Il corteo, partito da piazza Castello, ha percorso via Principe Umberto fino a raggiungere piazza Duomo. La manifestazione, presidiata dalle forze dell’ordine, si è svolta in maniera ordinata e composta, con gli studenti che hanno sfilato mostrando cartelli e striscioni. Una volta raggiunta la piazza principale della città, il corteo si è trasformato in un sit-in: qui i partecipanti hanno esposto i messaggi preparati per la protesta e scandito con maggiore intensità e chiarezza, rispetto alla marcia, i cori e gli slogan.

La manifestazione odierna ha rappresentato un ampliamento della mobilitazione avviata mercoledì 28 ottobre dai soli liceali del “Megara”, che avevano dato vita a una prima protesta negli spazi della cittadella degli studi di via Strazzulla. A distanza di due giorni, l’adesione anche degli studenti dell’“Arangio Ruiz” ha conferito all’iniziativa una dimensione cittadina, coinvolgendo entrambe le istituzioni scolastiche superiori statali di Augusta.

A esplicitare le ragioni della protesta, durante il sit-in in piazza Duomo, sono stati i rappresentanti degli studenti dei due istituti. Tra i temi sollevati, il caro carburanti e, più in generale, l’aumento del costo della vita, che si ripercuote sui bilanci delle famiglie e incide anche sulle spese quotidiane dei ragazzi, in particolare di quanti raggiungono le sedi scolastiche da altre località.

Ma una parte significativa delle rivendicazioni ha riguardato l’edilizia scolastica. Al centro dell’attenzione, in particolare, le condizioni dei due storici plessi del “Megara”, quelli dell’ex Classico e dell’ex Scientifico nella cittadella degli studi. Gli studenti hanno richiamato l’attenzione sulle criticità strutturali da loro segnalate, chiedendo risposte concrete e soprattutto tempi certi per gli interventi necessari. Le richieste sono rivolte al Libero consorzio comunale di Siracusa, l’ente subentrato alla Provincia regionale, al quale competono la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati alle scuole secondarie di secondo grado.

Il corteo augustano si è svolto, peraltro, nella stessa giornata di mobilitazione nazionale che ha visto manifestazioni studentesche e iniziative sindacali in numerose città italiane. Sul piano nazionale si sono intrecciati scioperi proclamati da differenti organizzazioni sindacali di base, tra cui Usb e diverse sigle Cobas, e proteste studentesche contro il caro vita e per il diritto allo studio. Ad Augusta, tuttavia, sono state soprattutto le rivendicazioni espresse direttamente dai rappresentanti dei due istituti a caratterizzare la manifestazione.