Primo piano Augusta, l’Inner Wheel conferma Tania Rizzotti alla presidenza di

AUGUSTA – Si è svolta nei giorni scorsi la tradizionale cerimonia del “Passaggio della campana” dell’Inner Wheel club di Augusta, momento conclusivo dell’anno sociale 2025-2026 e, al tempo stesso, occasione per delineare gli obiettivi del nuovo anno associativo. Il sodalizio femminile ha scelto di dare continuità al percorso intrapreso, riconfermando alla presidenza la docente Gaetana “Tania” Rizzotti in Sicuso, che guiderà il club anche nell’anno sociale 2026-2027.

Nel corso della cerimonia, alla quale hanno preso parte rappresentanti dei club service cittadini, la presidente ha ripercorso le principali attività realizzate negli ultimi dodici mesi, evidenziando come il club abbia continuato a fondare la propria azione sulla “valorizzazione dei valori fondanti” dell’Inner Wheel: amicizia, servizio e sostegno concreto alle persone più fragili, con particolare attenzione all’universo femminile.

Tra i progetti illustrati figura “Il libro prende vita“, realizzato in collaborazione con il Comune di Augusta e con i giovani con disabilità dell’associazione “Augusta project” nella biblioteca comunale, iniziativa rivolta a ragazzi che, pur avendo assolto l’obbligo scolastico, incontrano difficoltà nei percorsi di inclusione sociale.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla collaborazione con l’Istituto superiore “Arangio Ruiz” nell’ambito del progetto “Asoc – A scuola di OpenCoesione“, relativo al monitoraggio civico del Castello aragonese di Brucoli, promosso dalla Regione Siciliana. In tale contesto il club ha affiancato gli studenti nella predisposizione di materiali informativi, gadget e nella presentazione pubblica del lavoro svolto.

Tra le iniziative di maggiore rilievo dell’anno sociale, è stata ricordata la sfilata solidale organizzata al Circolo ufficiali “Vandone” della Marina militare, durante la quale i ragazzi di “Augusta project”, insieme ad alcune socie del club, hanno realizzato e presentato abiti ecologici confezionati con materiali di riciclo. L’evento è stato realizzato con il sostegno del direttore dell’Arsenale militare marittimo, contrammiraglio Giovanni Torre.

Nel resoconto annuale hanno trovato spazio anche il sostegno continuativo alle suore del Centro Oreb, impegnate nell’accoglienza di bambini in affido, culminato nell’organizzazione di un pomeriggio di festa con attività di clownterapia in occasione del compleanno di una bambina; l’adesione alla Giornata del rispetto del 20 gennaio, istituita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e promossa dall’Inner Wheel cittadino anche al di fuori dell’ambiente scolastico; i tradizionali momenti di auguri natalizi e pasquali condivisi con il Rotary club Augusta, richiamando il legame storico tra i due club di servizio.

Guardando al nuovo anno sociale, la presidente Rizzotti ha annunciato l’intenzione di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra le associazioni cittadine e di avviare laboratori professionalizzanti destinati a donne e giovani madri, con l’obiettivo di favorire l’acquisizione di competenze lavorative e nuove opportunità di autonomia personale.

La presidente ha inoltre richiamato il tema internazionale scelto per il 2026-2027 dalla presidente internazionale Ingelög Wyndhamn, “Grow and flourish” (“Crescere e fiorire”), interpretandolo come un invito a coltivare relazioni, competenze e percorsi di crescita personale e collettiva. A questo si affianca il tema proposto dalla governatrice del Distretto 211 (che comprende i club di Sicilia e Calabria), incentrato sul concetto di “Nutrire e amare“, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto dei disturbi alimentari tra i più giovani.

Momento particolarmente significativo della serata è stato l’ingresso di due nuove socie. La presidente Rizzotti ha accolto ufficialmente Carmela Tringali e Daniela Ranno, invitandole a condividere i principi di amicizia, servizio e comprensione internazionale propri dell’Inner Wheel. L’apposizione dei distintivi è stata affidata alla past governatrice distrettuale Nadia Micalizio in Arena.

Contestualmente è stato presentato il direttivo che affiancherà la presidente nel nuovo anno sociale: Nadia Micalizio vicepresidente, Alessandra Traversa past president, Roberta Pitruzzello segretaria, Marilena Abramo tesoriera e Ivana Sarcià addetta stampa. Completano il consiglio Maria Grazia Chiarello, Rosa Maria Quartarone, Gaetana Bruno e Ivana Amato quali consigliere, Paola Mastroviti addetta al servizio internazionale e Sabrina Lamanna responsabile internet. La presidente Rizzotti e Micalizio rappresenteranno inoltre il club come delegate al Comitato distrettuale, con Paola Cuffini e Carmela Vaccaro Balsamo delegate supplenti.

A concludere la cerimonia è stato l’intervento della past governatrice distrettuale Nadia Micalizio, che ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto durante l’anno sociale appena concluso, formulando gli auguri di buon lavoro alla presidente riconfermata e rivolgendo un invito alle nuove socie a partecipare attivamente alla vita associativa, ricordando come l’Inner Wheel sia una realtà composta da donne impegnate a promuovere solidarietà, amicizia e servizio a favore della comunità.