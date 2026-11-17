News Augusta, l’Inner Wheel porta al “Ruiz” il progetto nazionale sul disagio adolescenziale di

AUGUSTA – Conoscenza di sé, gestione delle emozioni, relazioni tra coetanei e benessere psicologico. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro di orientamento ed educazione civica “Dal Dis-agio all’agio: psicologia dell’adolescenza e sviluppo psicosociale”, che si è svolto lo scorso venerdì 13 novembre all’Istituto superiore “Arangio Ruiz”, coinvolgendo gli studenti delle classi prime degli indirizzi Itst, Lssa e Itse.

L’iniziativa, promossa dalla docente Tania Rizzotti, presidente dell’Inner Wheel club di Augusta oltre che orientatrice della scuola di via Catania, insieme all’Unità operativa complessa di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza dell’Asp di Siracusa, si inserisce nel progetto nazionale dell’Inner Wheel Italia per l’anno sociale 2026-2027, ideato dalla presidente del Consiglio nazionale Anna Carpignano Bardoni.

A incontrare gli studenti è stata la dottoressa Gessica La Leggia, psicologa dell’ospedale “Muscatello”, che ha affrontato attraverso un confronto aperto con i ragazzi alcuni aspetti centrali della crescita adolescenziale: lo sviluppo dell’identità personale, le insicurezze, la regolazione delle emozioni, le relazioni con i pari e la capacità di riconoscere le proprie risorse interiori per affrontare le difficoltà.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di collaborazione tra istituzione scolastica, servizio sanitario pubblico e associazionismo, secondo il modello della comunità educante al quale si ispira il progetto nazionale.

“Nella figura della prof.ssa Rizzotti, che unisce il ruolo educativo nella scuola alla guida del club, questa alleanza trova un esempio concreto“, sottolinea l’Inner Wheel nella nota stampa a margine, evidenziando il valore della collaborazione tra le diverse realtà impegnate nel percorso educativo dei giovani.

Il progetto nazionale nasce dall’esigenza di affrontare il disagio adolescenziale anche attraverso la prevenzione di fenomeni quali bullismo, cyberbullismo, aggressività online e violenza tra coetanei. Comportamenti che, secondo l’impostazione del programma, possono essere espressione di fragilità emotive, solitudine, difficoltà relazionali e conflitti, in un contesto nel quale l’utilizzo degli strumenti digitali può amplificare le criticità.

“La risposta non può essere solo repressiva: serve prevenzione, a partire dalla scuola“, osserva il club service femminile, richiamando l’importanza di intervenire già nei primi anni della scuola superiore, quando il bisogno di appartenenza e la costruzione dell’identità personale assumono particolare rilievo.

Elaborato con il contributo della professoressa Assunta Zanetti, docente di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione dell’Università di Pavia, il progetto si rivolge agli studenti dai 9 ai 20 anni e coinvolge anche famiglie, insegnanti e territorio. Cinque le principali aree di intervento previste: educazione emotiva e socio-affettiva, valorizzazione delle relazioni tra pari, educazione digitale, interventi precoci di ascolto e supporto, formazione e sostegno agli adulti.

Tra gli strumenti individuati figurano laboratori sulle emozioni, attività cooperative, percorsi di prevenzione del cyberbullismo, sportelli di ascolto e iniziative di collaborazione tra scuola e famiglia. L’obiettivo è contribuire alla prevenzione della dispersione scolastica e alla diffusione di una cultura educativa fondata sul rispetto e sulla gestione non violenta dei conflitti.

“L’incontro di Augusta conferma l’impegno della scuola e del club nel promuovere percorsi di educazione alla salute, all’ascolto e al benessere, offrendo ai giovani strumenti preziosi per affrontare il presente e costruire il futuro con maggiore serenità“, conclude l’Inner Wheel club cittadino, affidando a una riflessione il significato dell’iniziativa: “Perché ogni gesto educativo è un seme di futuro“.