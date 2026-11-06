Primo piano Augusta, l’ultimo saluto a Iano Viola: il cordoglio per lo storico sindacalista e già vicesindaco di

AUGUSTA – Si sono celebrate ieri pomeriggio, nella chiesa Madre, le esequie di Sebastiano Viola, conosciuto da tutti come Iano, scomparso il 4 novembre all’età di 92 anni. Storico esponente della Cgil, dirigente del Partito comunista italiano, già vicesindaco e assessore comunale, nonché Maestro del lavoro, Viola ha attraversato da protagonista decenni di storia sindacale, politica e industriale augustana. Alla famiglia sono giunti, tra gli altri, i messaggi di cordoglio della Cgil di Siracusa e del Consolato provinciale dei Maestri del lavoro.

Dipendente della raffineria Rasiom, successivamente Esso, Viola aveva legato gran parte della propria attività professionale e sindacale alle vicende del polo petrolchimico siracusano, impegnandosi nella rappresentanza dei lavoratori. Parallelamente aveva svolto un’intensa attività politica nelle file del Pci, ricoprendo l’incarico di segretario della sezione cittadina, prima di Mimmo Patania, e assumendo responsabilità istituzionali come consigliere comunale, assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco, nella metà degli anni Settanta.

“Con Iano Viola perdiamo un compagno che appartiene alla memoria del nostro sindacato ad Augusta“, ha dichiarato alla notizia della scomparsa Franco Nardi, segretario generale della Cgil di Siracusa. “Nel ricordarlo, rendiamo omaggio al suo contributo e a ciò che l’impegno sindacale ha rappresentato per tanti lavoratori della chimica e del petrolio: la possibilità di non essere soli, di riconoscersi in una comunità, di affrontare insieme le difficoltà e rivendicare un futuro migliore“, ha aggiunto. La Cgil provinciale ha sottolineato come ricordare Viola significhi ripercorrere una parte della storia del sindacato ad Augusta, profondamente legata all’insediamento industriale e alle battaglie per la dignità, la salute e la sicurezza dei lavoratori. “Il ricordo di un compagno ci affida anche una responsabilità: mantenere vivo il filo che unisce le generazioni, dare valore alla storia del movimento sindacale e continuare a difendere il lavoro, la sua dignità, il diritto di ogni persona a tornare a casa sana e salva“, si legge nella nota.

Particolarmente personale il ricordo di Pippo De Sensi, console provinciale dei Maestri del Lavoro, che aveva conosciuto Viola nel 1986, al momento della propria assunzione in Esso, trovandolo tra i suoi primi superiori. “Iano Viola, prima di essere Maestro, per me è stato un amico e collega di lavoro“, scrive De Sensi in una nota ricevuta dalla nostra Redazione, ricordando lo sgomento alla notizia della scomparsa. Insignito della Stella al merito del lavoro dal Presidente della Repubblica nel 1989, Viola aveva aderito nello stesso anno al Consolato di Siracusa, mantenendo per 37 anni un rapporto costante con la Federazione. Significativo anche il numero della sua matricola nell’anagrafica federale, SR00003, testimonianza di un’appartenenza risalente nel tempo. “Il suo senso di appartenenza è stato profondo e duraturo“, sottolinea De Sensi. “È stato sempre vicino ai nuovi insigniti e non si è mai stancato di aiutare e dare consigli“. All’interno della federazione, Viola aveva ricoperto anche la carica di revisore effettivo nel mandato 2018-2021, rappresentando un punto di riferimento per gli altri Maestri del lavoro. Una delegazione del sodalizio ha partecipato ieri alle esequie per rendergli l’ultimo saluto.

Nei ricordi affidati ai social da chi lo ha conosciuto emergono anche la disponibilità personale, il carattere affabile e il sorriso che lo accompagnava, insieme alla passione per il calcio e al legame con la famiglia. Un percorso umano ricordato anche attraverso le testimonianze dei nipoti durante la cerimonia funebre.

All’uscita dalla chiesa Madre, un lungo applauso ha accompagnato il feretro sulle note di “Bella ciao”: un ultimo saluto che ha richiamato l’identità politica e sindacale di Viola, rimasta legata alla storia della sinistra augustana. Lascia la moglie Nella, i figli Maria, Lucia, Nicola e Valentina, i nipoti e i pronipoti.