Primo piano Augusta, manutenzione del verde pubblico: affidamento diretto per un anno, stanziati 100mila euro di

AUGUSTA – Affidamento diretto per la gestione e la manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale, con “priorità alle aree scolastiche e ai parchi gioco“. Il servizio, della durata prevista di dodici mesi, è stato affidato alla “Edil Sicula srls“, impresa con sede ad Augusta, attraverso un accordo quadro con un solo operatore economico, per un importo di 95mila 883 euro, Iva compresa, nell’ambito di un progetto dal valore complessivo di 100mila euro.

A disporlo è una determinazione settoriale del 23 ottobre, che dà seguito alla deliberazione della Giunta municipale del 3 settembre scorso, con la quale era stato approvato il progetto del servizio, stabilendo di procedere mediante accordo quadro ai sensi degli articoli 50 e 59 del Codice dei contratti pubblici.

La scelta dell’impresa è avvenuta attraverso un invito diretto. Secondo quanto riportano gli atti amministrativi, il Comune, richiamando il principio del risultato e quello della tempestività, ha invitato “Edil Sicula” con nota protocollata il 7 settembre. Il giorno successivo la società ha presentato la propria offerta attraverso la piattaforma telematica Asmecomm, proponendo un ribasso del 5 per cento.

Un ribasso che, tuttavia, non si applica all’intero importo dell’accordo quadro, originariamente fissato in 80mila euro al netto dell’Iva, ma esclusivamente alla componente ribassabile dei prezzi unitari, quantificata in 28mila 140 euro. La riduzione effettiva è quindi pari a 1.407 euro, con un importo netto definito dopo l’affidamento di 78mila 593 euro. Il quadro economico comprende anche 50mila 660 euro per la manodopera e 1.200 euro per i costi della sicurezza da interferenze, entrambi non assoggettati al ribasso.

L’accordo quadro, precisa il provvedimento, non garantisce un corrispettivo minimo all’affidatario: gli interventi saranno commissionati attraverso successivi contratti attuativi o ordinativi e pagati in relazione alle prestazioni effettivamente eseguite, previa verifica della regolare esecuzione.

La scelta dell’accordo quadro era stata motivata dalla Giunta municipale, nella deliberazione del 3 settembre, con la variabilità degli interventi e la loro non completa predeterminabilità. Il progetto individua come prioritarie le pertinenze verdi degli edifici scolastici, i parchi giochi e le aree ad alta fruizione pubblica, prevedendo l’attivazione delle prestazioni attraverso successivi ordinativi. Otto gli elaborati tecnici approvati, comprendenti il capitolato speciale d’appalto, l’elenco prezzi e il computo estimativo, oltre alla documentazione sulla conformità ai criteri ambientali minimi e sulla sicurezza.

Il ricorso all’affidamento diretto per la manutenzione del verde pubblico non rappresenta una novità nella gestione del servizio da parte dell’amministrazione Di Mare, viste le procedure analoghe almeno nel 2024 e nel 2025, sebbene caratterizzate da diverse modalità di individuazione dell’operatore economico, avviando in un caso un’indagine di mercato proprio per il servizio di manutenzione del verde e cura del decoro di scuole, piazze, parchi giochi e altre aree verdi comunali.

Il servizio oggetto del nuovo affidamento verrà eseguito secondo le necessità individuate dall’ente, con particolare attenzione alle pertinenze delle scuole e ai parchi giochi. L’entità della spesa e gli interventi realizzati saranno verificabili attraverso gli ordinativi emessi, le prestazioni eseguite e le successive liquidazioni, entro i limiti economici dell’accordo quadro.

(Nella foto di repertorio in copertina: parco giochi dei giardini pubblici)