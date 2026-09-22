Primo piano Augusta, Megarese sul campo Fontana: “Gravissime criticità organizzative e logistiche” di

AUGUSTA – Dall’apertura degli spogliatoi a ridosso dell’inizio della partita alla mancanza, secondo quanto denunciato dalla società, di acqua calda e di alcuni arredi, fino ai tempi concessi per predisporre l’impianto prima della gara. Sono diverse le criticità segnalate dalla Ss Megarese dopo il debutto ufficiale al campo sportivo comunale “Fontana”.

La società neroverde, una delle tre realtà calcistiche cittadine, sabato 19 settembre ha disputato la prima gara ufficiale della propria storia, venendo sconfitta per 2-0 dal Città di Canicattini nell’andata dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Promozione.

A distanza di alcuni giorni, il presidente Concetto Cacciaguerra ha reso nota una serie di rilievi sulle condizioni riscontrate prima e durante l’incontro, già formalizzati, secondo quanto riferisce la stessa società, al Comune di Augusta attraverso una Pec. Nella nota si parla di “gravissime criticità organizzative e logistiche riscontrate prima e durante la gara”.

La Megarese ricorda innanzitutto di avere ottenuto il 16 settembre l’autorizzazione Tulps del sindaco necessaria alla disputa dell’incontro. Le prime difficoltà, secondo la ricostruzione della società, sarebbero emerse già all’arrivo delle squadre e degli ufficiali di gara (vedi foto di copertina).

“Gli spogliatoi sono stati aperti solo alle ore 14:10 (a soli 80 minuti dall’inizio della gara), costringendo la squadra ospite e gli ufficiali di gara ad attendere all’esterno sotto una copiosa pioggia. L’accesso al locale infermeria è avvenuto soltanto alle 14:25, a seguito di ripetuti solleciti”, scrive Cacciaguerra.

Le osservazioni riguardano anche le condizioni degli spazi messi a disposizione delle squadre e degli arbitri. “All’apertura delle strutture, il personale incaricato era ancora intento a spalare acqua dallo spogliatoio ospiti mentre era già in corso la riunione tecnica. Gli spogliatoi della squadra locale risultano perennemente privi di acqua calda, costringendo i tesserati a docce fredde”, si legge nella nota.

Il presidente della Megarese aggiunge che “in entrambi gli spogliatoi si registra la mancanza di un numero sufficiente di panche e tavoli, obbligando i calciatori a cambiarsi a terra e gli arbitri a firmare le distinte senza alcun appoggio” e sostiene inoltre che “nei servizi igienici delle tribune, infine, sono risultati del tutto assenti sapone e carta igienica”.

Un altro punto sollevato dal presidente riguarda i tempi concessi alla società per predisporre il campo in vista dell’apertura al pubblico. “La consegna ufficiale delle chiavi è avvenuta soltanto alle ore 15:10, costringendo la dirigenza ad adempiere in estrema urgenza e sotto la pioggia battente a tutte le prescrizioni di sicurezza e accoglienza previste dalla licenza (apertura varchi tribune, accoglienza arbitri e dirigenti, servizio ambulanza, posizionamento banner pubblicitari)”, afferma Cacciaguerra.

Da qui la richiesta indirizzata all’Amministrazione comunale affinché, in occasione delle prossime partite, l’accesso all’impianto venga consentito con maggiore anticipo. Il presidente chiede infatti che “per le prossime gare ufficiali l’impianto venga aperto almeno 3 ore prima del fischio d’inizio, tempo minimo indispensabile per sanificare gli ambienti, preparare la struttura e garantire il rispetto delle direttive imposte dalla L.N.D., evitando così il rischio di sanzioni o ritardi”.

Nella stessa nota, affronta anche la questione delle condizioni in cui sarebbe stato lasciato lo spogliatoio della squadra di casa al termine dell’incontro. La società “si scusa”, definendo quanto accaduto “un episodio isolato in tutta la preparazione pre-campionato”, ma precisa che “le eccezionali condizioni meteo e l’assenza di acqua calda non hanno permesso ai tesserati e al personale di poter svolgere le consuete operazioni di pulizia”.

Cacciaguerra conclude rinnovando la richiesta di un confronto con il Comune, con “l’auspicio di individuare soluzioni immediate che garantiscano standard adeguati ed evitino l’approssimazione con cui oggi si è costretti ad affrontare impegni calcistici ufficiali”.

Dopo l’esordio di Coppa, la Megarese sarà impegnata fuori casa domenica 27 settembre proprio contro il Città di Canicattini per la prima giornata del girone D di Promozione e mercoledì 30 settembre ancora a Canicattini per il ritorno di Coppa. Salvo variazioni di calendario, la squadra neroverde tornerà quindi al “Fontana” sabato 3 ottobre, quando per la seconda giornata di campionato ospiterà il Real Gela.