Primo piano Augusta, melanoma, Rotary insieme a oncologi Asp al Faro S. Croce per campagna di sensibilizzazione di

AUGUSTA – Si chiama “La prevenzione sotto il sole” l’attività congiunta dei club Rotary, Rotaract e Interact, rispettivamente presieduti da Pietro Forestiere, Chiara Cappiello e Sofia Romano, svolta la scorsa domenica 1 agosto nell’area balneare del Faro Santa Croce, la più frequentata e amata dagli augustani. È un progetto di sensibilizzazione sul tema della prevenzione dei tumori della pelle e in particolare del melanoma.

Come spiegato ai bagnanti dai medici volontari dell’Uoc Oncologia medica dell’Asp, la dott.ssa Annamaria Di Mari e il dott. Fabrizio Romano (socio rotariano), insieme ai quali è stata realizzata la campagna informativa, il melanoma è una forma molto pericolosa di cancro, con un’incidenza purtroppo in continuo aumento. La diagnosi precoce è l’arma di difesa più efficace, considerato che l’85 per cento dei pazienti a cui è stato diagnosticato un melanoma conduce una vita completamente normale dopo una semplice operazione chirurgica.

Così il Rotary club cittadino ha prodotto e diffuso un flyer informativo in formato tascabile sui segnali da monitorare nell’aspetto dei nei e sulle principali regole della prevenzione, dall’esposizione solare moderata all’uso di creme protettive. Contestualmente sono stati omaggiati i bagnanti interessati di campioni forniti da multinazionali della dermocosmesi.

Presenti, tra i numerosi soci dei tre club, il past governatore distrettuale Rotary, Concetto Lombardo e la past rappresentante distrettuale Interact, Maria Virginia Pitari.

Soddisfatto della riuscita del progetto, che ha consentito di sensibilizzare centinaia di bagnanti, il neo presidente del Rotary Club Augusta, Pietro Forestiere: “Abbiamo condiviso, con i soci rotariani e la direzione dell’Uoc Oncologia medica, l’opportunità di avviare l’anno sociale con un service per la tutela della salute e la prevenzione di questa aggressiva forma di tumore, ricordando che la prevenzione attraverso lo screening medico è auspicabile prima della stagione in cui ci si espone al sole. Mi piace evidenziare come, dal gazebo allestito nel solarium messo gentilmente a disposizione dai due gestori, all’intera area balneare del Faro, l’attività di sensibilizzazione ha visto in prima linea i più giovani, rotaractiani e interactiani”.

A margine dell’iniziativa, il dott. Paolo Tralongo, direttore della Uoc Oncologia medica dell’Asp, commenta: “La prevenzione rappresenta un momento strategico nella gestione della malattia oncologica. Per questo motivo sono grato al Rotary Club Augusta, al dottor Romano e alla dottoressa Di Mari di aver reso possibile un intervento finalizzato alla prevenzione dei tumori della pelle”.