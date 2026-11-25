Primo piano Augusta, “Natale di luce”: progetto da 50mila euro con videomapping sul Duomo. Le prime anticipazioni sul programma di

AUGUSTA – Luminarie artistiche nelle principali vie e piazze del territorio, installazioni luminose per tredici chiese, proiezioni scenografiche sulla facciata della chiesa Madre, sculture tridimensionali, mercatini natalizi e pista di pattinaggio su ghiaccio ecologico. Sono alcune delle iniziative previste nell’ambito del cartellone comunale “Natale ad Augusta 2026”, il cui programma di massima è stato approvato ieri, 24 novembre, dalla Giunta presieduta dal sindaco Giuseppe Di Mare, per il periodo compreso tra il 3 dicembre e il 6 gennaio.

Per il colpo d’occhio scenografico, l’amministrazione comunale punta a ottenere un finanziamento regionale con un progetto da 50mila euro complessivi. Intanto oggi, con due determinazioni dell’Ottavo settore comunale, sono stati disposti i primi affidamenti per il noleggio e l’installazione delle luminarie e per l’organizzazione dei mercatini natalizi in piazza Duomo, per complessivi 42mila 639 euro, Iva inclusa.

Con deliberazione del 19 novembre, la Giunta municipale ha approvato la proposta progettuale denominata “Augusta, Natale di luce – Arte, tradizioni e scenografie nel cuore della città”, autorizzando la presentazione dell’istanza di contributo per l’intero importo dell’intervento, a valere sull’avviso pubblico dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, chiamato “Borghi di Natale: la magia del Natale siciliano come attrattore turistico”, il cui termine era fissato per oggi.

Il progetto individua in piazza Duomo il fulcro scenografico delle festività, con un percorso di luce ciclico destinato a svilupparsi lungo via Principe Umberto. Tra le tecniche sempre più in voga negli ultimi anni e già sperimentate sul Duomo, si propone infatti il videomapping sulla facciata della chiesa Madre, attraverso la proiezione di immagini che richiamino l’identità storico-marittima di Augusta e la tradizione religiosa del Natale. Nei rendering approvati dalla Giunta, caratterizzati dalle tonalità del blu notte, dell’oro e del bianco caldo, sono rappresentate due distinte fasi delle proiezioni: la prima con velieri, onde del mare, fortificazioni costiere e una stella radiante; la seconda dedicata alla Natività. Sul prospetto del vicino Palazzo di città è previsto, invece, esclusivamente un effetto luminoso a cielo stellato.

Sul lato nord della piazza Duomo, è prevista la collocazione di un grande albero di Natale artistico, accompagnato da sculture luminose tridimensionali e installazioni pensate anche come scenografie per fotografie e selfie. Sul lato sud, troverà spazio l’ormai consueta pista di pattinaggio su ghiaccio ecologico, iniziativa contemplata anche nel programma natalizio comunale ma espressamente esclusa dal quadro economico del progetto candidato al finanziamento regionale. La sua realizzazione richiede una distinta copertura finanziaria, autonomi atti amministrativi e specifiche autorizzazioni. Il progetto prevede inoltre l’installazione di totem con Qr code attraverso i quali consultare, in italiano e in inglese, la mappa del percorso luminoso, gli orari delle accensioni, informazioni sul patrimonio storico cittadino e sulle tradizioni natalizie locali.

Dei 50mila euro previsti nel quadro economico progettuale, 32mila sono destinati al noleggio di luminarie artistiche, portali e cieli stellati, 4mila alle sculture luminose tridimensionali, 2.500 all’albero artistico e 1.500 al noleggio delle apparecchiature per le proiezioni architettoniche. Ulteriori 4mila euro sono previsti per il trasporto, il montaggio e la rimozione degli allestimenti, mille euro per la cerimonia inaugurale e il relativo service tecnico, 3mila euro per i supporti informativi digitali e 2mila euro per il supporto tecnico e il coordinamento artistico.

Il cronoprogramma individua nel 10 dicembre la data prevista per l’accensione inaugurale degli allestimenti oggetto della candidatura regionale, con fruizione gratuita programmata fino al 30 dicembre.

La realizzazione delle proiezioni architettoniche resta subordinata alle verifiche di fattibilità tecnica, all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni e alla conferma dell’ammissibilità della relativa spesa al finanziamento regionale. L’eventuale contributo sarà erogato a consuntivo, dopo la realizzazione degli interventi e la verifica della rendicontazione.

Il Comune si è portato avanti e ha disposto proprio oggi l’affidamento diretto, mediante trattativa sul Mepa, del servizio di noleggio e installazione delle luminarie natalizie a una ditta specializzata di Cassaro, per un importo di 36mila 600 euro, Iva inclusa.

Nel dettaglio, sulla base di un atto di indirizzo dell’assessore alla Cultura datato 12 novembre, sono previste: 25 luminarie in via Principe Umberto e un tetto luminoso nel tratto compreso tra via Colombo e via Roma; fili di luminarie in via San Pietro Martire e via San Giuseppe; 20 luminarie tra viale Italia e via Lavaggi; 15 luminarie in via Libertà e piazza San Nicola, a Brucoli, oltre a fili di luminarie in piazza Belvedere; 15 luminarie in via Garibaldi; 15 luminarie in via Roma; 4 luminarie in piazza Risorgimento; 8 luminarie in piazza D’Astorga; 6 luminarie in piazza Duomo; 5 luminarie presso l’ospedale Muscatello; una grande luminaria all’ingresso della città, tra viale Italia e piazza Fontana.

La fornitura comprende inoltre un albero luminoso e cinque installazioni luminose tridimensionali, di cui quattro destinate a piazza Duomo e una a piazza D’Astorga. Particolare attenzione è riservata anche all’abbellimento del patrimonio religioso cittadino, con tredici luminarie da installare sui prospetti o nelle piazze antistanti altrettante chiese: chiesa Madre, San Domenico, San Giuseppe, Annunziata, Carmine, Anime Sante, Sant’Andrea, San Francesco di Paola, Cristo Re, Sacro Cuore, Santa Lucia, San Giuseppe Innografo e San Nicola.

Con una ulteriore determinazione settoriale odierna, è stata affidata ancora una volta all’associazione culturale “Non solo feste”, con sede a Gravina di Catania, l’organizzazione del mercatino dell’artigianato, per un importo di 6mila 39 euro, Iva inclusa. La rodata iniziativa prevede l’allestimento in piazza Duomo, dal 12 al 23 dicembre, di circa venti stand a forma di casetta in legno, destinati all’esposizione e alla vendita di prodotti dell’artigianato locale e di prodotti tipici del territorio.

Nel più ampio programma di massima delle festività natalizie, che, seppur dettagliato di relativi sedi e orari, verrà definito e presentato ufficialmente solo nei prossimi giorni, figurano in particolare, dopo l’apertura con la diciottesima edizione del festival poetico “Il Federiciano“, presepi artistici realizzati da privati e scuole, un inedito presepe vivente nel centro storico, concerti nelle chiese e negli spazi pubblici tra i quali la quarta edizione di “Augusta gospel festival“, spettacoli all’aperto, il sesto “Raduno degli zampognari di Sicilia” (domenica 13 dicembre), laboratori per bambini e famiglie, una Notte bianca nel centro storico (prevista venerdì 18 dicembre) e iniziative di solidarietà, tra cui la “Befana solidale”, quindi un maxi concerto di Capodanno 2027 in piazza Castello sul cui protagonista vige ancora il più stretto riserbo. Per realizzare il cartellone, l’amministrazione intende avvalersi sia delle risorse del bilancio comunale, sia di contributi regionali (vedi il suddetto avviso pubblico), sia del sostegno di partner istituzionali e privati.

(In copertina: piazza Duomo nel rendering della proposta progettuale “Augusta, Natale di luce” approvato dalla Giunta)