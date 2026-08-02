Primo piano Augusta, naufragio davanti al “Paradise”: sette augustani, tra cui bambini, messi in salvo di

AUGUSTA – Momenti di apprensione nelle prime ore del pomeriggio di questa domenica, nello specchio di mare a sud del Faro di capo Santa Croce, di fronte all’area costiera comunemente nota come “Paradise“, dove sette persone sono state tratte in salvo dopo aver dovuto abbandonare un natante da diporto in difficoltà.

Secondo le prime informazioni raccolte, tutte ancora in corso di verifica, il motoscafo open di circa 5 metri avrebbe accusato un improvviso e grave problema tecnico, le cui cause restano al momento da accertare. Le condizioni meteo-marine erano comunque favorevoli e non risulterebbero aver avuto alcun ruolo nell’accaduto.

A bordo del natante si trovavano sette persone, tutte augustane, tra cui alcuni bambini. La situazione avrebbe reso necessario l’abbandono dell’unità, mentre veniva lanciata la richiesta di soccorso alla centrale operativa della Capitaneria di porto di Augusta.

Ricevuta la segnalazione, i primi a intervenire sarebbero stati alcuni diportisti che si trovavano già nella zona di mare interessata. I presenti hanno prestato immediata assistenza ai naufraghi, riuscendo a trarli in salvo e a metterli al sicuro in attesa dell’arrivo dei soccorsi istituzionali.

Pochi minuti dopo è sopraggiunta la motovedetta della Guardia costiera (nella foto di repertorio in copertina), che ha completato le operazioni di soccorso, verificando le condizioni delle persone coinvolte e coordinando le successive attività in mare. Secondo le prime informazioni raccolte, nessuno avrebbe riportato conseguenze.

La barca open, nel frattempo quasi completamente sommersa e con la sola prua ancora emergente dall’acqua, è stata lasciata alla deriva. Il proprietario è stato diffidato dall’autorità marittima a provvedere alla rimozione.

Resta ora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e, soprattutto, l’origine del grave problema tecnico che avrebbe provocato il rapido allagamento dell’unità. Gli accertamenti sono in corso.