Primo piano Augusta, “Nesea” in campo contro la violenza sulle donne: dalle scuole alle istituzioni, sabato quadrangolare di calcio di

AUGUSTA – Dallo sport all’educazione delle giovani generazioni, dal coinvolgimento della comunità cittadina al confronto con istituzioni ed esperti di livello internazionale. Anche quest’anno il Centro antiviolenza “Nesea” di Augusta, presieduto dall’avvocata Stefania D’Agostino, ha predisposto un intenso programma di iniziative e partecipato a diversi appuntamenti in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in sinergia con associazioni, istituzioni e realtà del territorio, con il patrocinio del Comune di Augusta per le iniziative promosse in città.

A concludere il calendario delle attività sarà il quadrangolare di calcio “Un goal contro la violenza di genere”, in programma sabato 28 novembre, a partire dalle ore 9, al campo sportivo comunale “Fontana”, con il coinvolgimento di magistrati, avvocati e forze dell’ordine.

Proprio al “Fontana”, domenica scorsa, 22 novembre, in occasione della partita del campionato di Eccellenza tra Augusta Fc e Leonzio, il centro antiviolenza ha condiviso l’iniziativa di sensibilizzazione promossa dalla società calcistica augustana, con un flash mob in apertura dell’incontro, dedicato alla memoria dell’augustana Francesca Ferraguto e delle vittime della violenza di genere. “Non basta che un uomo dica “Io non sono violento”. È fondamentale che tutti gli uomini prendano posizione, abbiano il coraggio di rompere il silenzio e di contrastare ogni forma di violenza sulle donne“, ha sottolineato “Nesea” in una nota a margine, ringraziando la società sportiva e la tifoseria neroverdi. “Non è solo una battaglia delle donne, ma una responsabilità collettiva che richiede impegno, consapevolezza e azioni concrete“, ha aggiunto.

Nella mattinata di martedì 24 novembre, all’auditorium comunale “Giuseppe Amato” nella cittadella degli studi, si è tenuto l’incontro “Non è amore”, nell’ambito dell’itinerario di sensibilizzazione rivolto a ragazzi e adolescenti promosso dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Siciliana, in collaborazione con il Comune di Augusta, la sede territoriale di Siracusa dell’associazione forense “Cammino” e lo stesso Centro antiviolenza “Nesea”.

All’incontro, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare e del presidente del Consiglio comunale Biagio Tribulato, sono intervenute l’avvocata Cettina Marcellino, autrice del libro Il narciso d’ottobre, e Gessica La Leggia, dirigente dell’Unità operativa semplice di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Asp di Siracusa, in dialogo con le avvocate Maria Barbara Giardinieri, presidente di Cammino Siracusa, e Stefania D’Agostino. Protagonisti della mattinata sono stati gli studenti delle classi quinte del Liceo “Megara” e dell’Istituto di istruzione superiore “Arangio Ruiz” (vedi foto di copertina). “Abbiamo parlato di amore, di sessualità, di intimità, di social, di emozioni, di rispetto, di libertà e di consenso. Abbiamo parlato di vita“, è la chiosa contenuta in una nota del centro antiviolenza locale, sottolineando che “arrivare al loro cuore e alle loro coscienze significa investire nel futuro e gettare le basi di un autentico cambiamento culturale“.

Nella giornata di ieri, nella ricorrenza del 25 novembre, “Nesea” è stata impegnata su più fronti. Ad Augusta, rappresentata dall’operatrice Iolanda Armeniacou, ha preso parte al corteo di sensibilizzazione “Break the silence, End the violence”, promosso dagli studenti del “Megara” e del “Ruiz” in piazza Castello. A Siracusa, la vicepresidente del centro, l’avvocata Simona Caramagno, è intervenuta alla tavola rotonda “Oltre quel rosso… la forza di rinascere”, organizzata dal Comitato unico di garanzia del Tribunale di Siracusa e dal Comitato per le pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Siracusa, nell’aula di Corte d’assise del Palazzo di giustizia.

Di particolare rilievo istituzionale e internazionale la partecipazione della presidente Stefania D’Agostino al convegno europeo “Reti di supporto per le donne vittime di violenza e strumenti di giustizia riparativa”, svoltosi il 24 e 25 novembre all’Urban center di Siracusa, nell’ambito delle iniziative Erasmus+ Indire – Epale Italia e del progetto europeo Crossing Protect. Il convegno ha riunito esponenti di organismi europei e nazionali impegnati nella tutela delle vittime, nella prevenzione della violenza e nei percorsi di giustizia riparativa, con la partecipazione, tra gli altri, della procuratrice della Repubblica di Siracusa Sabrina Gambino, del prefetto Chiara Armenia e del questore Aldo Fusco. “Nesea”, secondo quanto riferito dall’associazione, è stato l’unico centro antiviolenza del territorio invitato a intervenire ai lavori.

Nell’ambito della tavola rotonda dedicata alle reti territoriali e ai servizi, l’avvocata D’Agostino ha incentrato il proprio contributo sull’effettività delle tutele giuridiche, sulla tempestività delle risposte istituzionali e sulle criticità che ancora ostacolano i percorsi di protezione e autonomia delle donne vittime di violenza. “La qualità di un sistema di tutela dei diritti – ha dichiarato la presidente di “Nesea” – si misura nella sua capacità di colmare la distanza tra il riconoscimento normativo e la concreta esigibilità dei diritti“. E ancora: “Non è la donna che deve adattare i propri bisogni all’architettura dei servizi, ma è il sistema che deve interrogarsi sulla propria capacità di accogliere la complessità di quei bisogni“. Nel corso del convegno, un momento commemorativo, affidato ad Assunta Tirri, è stato dedicato alla memoria di Wilma Greco e dell’augustano Antonio Gelardi, scomparso lo scorso 4 giugno, già direttore della casa di reclusione di Augusta, ricordato per il contributo innovativo offerto al rapporto tra istituzione penitenziaria e territorio.

Sabato 28 novembre si tornerà quindi al campo sportivo “Fontana”, a ingresso libero, per il quadrangolare promosso dal Centro antiviolenza “Nesea” insieme al Comitato per le pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Siracusa, con il coinvolgimento del Comune di Augusta. A scendere in campo saranno le rappresentative di Magistrati e Giustizia Siracusa, dell’Arma dei carabinieri, della Questura di Siracusa e dell’Associazione sportiva forense siracusana. Sono annunciate la partecipazione e la testimonianza delle famiglie delle vittime di femminicidio, nonché la presenza, in qualità di ospite, dell’attore taorminese Michelangelo Antinoro. “Un appuntamento che, attraverso il linguaggio universale dello sport, intende coinvolgere l’intera comunità e ribadire la responsabilità collettiva nel contrasto alla violenza di genere“, sottolinea il centro antiviolenza locale.