Primo piano Augusta, nuove ringhiere per i parcheggi di via Garsia e via X Ottobre: progetto da 150mila euro di

AUGUSTA – Il via libera è arrivato con la deliberazione di Giunta di ieri, che approva il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione delle strutture di protezione ammalorate dei due parcheggi sul lato di ponente dell’Isola, quelli a ridosso di via Garsia e di via X Ottobre (vedi foto di repertorio nel collage di copertina).

Alla base dell’intervento, le “condizioni di significativo ammaloramento, riconducibili principalmente all’avanzato stato di corrosione determinato dalla prolungata esposizione alla salsedine marina e agli agenti atmosferici“. Una situazione che, come evidenziato nella relazione istruttoria, rende necessaria la sostituzione delle strutture corrose per ripristinare adeguate condizioni di sicurezza, funzionalità e decoro.

Per i nuovi parapetti si prospetta la possibilità di uniformare l’aspetto delle strutture alle ringhiere metalliche bianche recentemente installate in altri punti della città. Una soluzione che consentirebbe di conferire maggiore omogeneità estetica alle protezioni lungo il fronte costiero, sebbene gli atti amministrativi pubblicati non specifichino espressamente modello, materiale e colorazione delle nuove ringhiere.

Il quadro economico approvato ammonta a 149mila 900 euro, Iva compresa, di cui 112.279 euro per i lavori e 37.620 euro per le somme a disposizione dell’amministrazione. Nell’importo dei lavori sono compresi 35.021 euro per la manodopera e 11.241 euro per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

A due mesi dall’avvio dell’iter, con il provvedimento della Giunta si completa dunque la fase di approvazione progettuale, propedeutica ai successivi passaggi amministrativi per l’affidamento e l’esecuzione dell’intervento.