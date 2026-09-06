Primo piano Augusta, nuovi parroci alla Borgata e a Brucoli. Al Monte un amministratore parrocchiale di

AUGUSTA – Cambiano le guide di tre parrocchie del territorio. Le nuove nomine disposte dall’arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto, e rese note oggi dall’Arcidiocesi, riguardano il Sacro Cuore di Gesù alla Borgata, San Giuseppe Innografo al Monte e San Nicola di Bari a Brucoli.

Alla guida della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù è stato nominato don Francesco Antonio Trapani, che resta dunque ad Augusta dopo essere stato per anni parroco di San Nicola di Bari a Brucoli. A succedergli nel borgo marinaro sarà don Andrea Zappulla.

Altra novità di rilievo quella della parrocchia di San Giuseppe Innografo, unica chiesa parrocchiale del popoloso Monte. Dopo il lungo ministero di don Giuseppe Mazzotta, non viene nominato per il momento un nuovo parroco: l’arcivescovo ha affidato la parrocchia, con l’incarico di amministratore parrocchiale, a don Gonzalo Alvarado, dei Missionari Servitori della Parola. Don Alvarado è peraltro già presente nella realtà ecclesiale augustana: nell’ottobre dello scorso anno l’Arcidiocesi aveva annunciato l’affidamento della cura pastorale della comunità del Sacro Cuore di Gesù a lui e a padre Edixon José Gutierrez Alvarez, entrambi appartenenti ai Missionari Servitori della Parola.

Il vicario generale, monsignor Sebastiano Amenta, nell’esprimere “sincero e fraterno affetto” a monsignor Michele Giansiracusa, don Luigi Magnano e allo stesso don Mazzotta, ha assicurato loro la preghiera della comunità diocesana per il “nuovo cammino ministeriale“. Nella nota pubblicata dall’Arcidiocesi si precisa infatti, in termini generali, che alcune delle nuove nomine interessano sacerdoti chiamati a prendere il posto di parroci che hanno raggiunto il limite di età.

A Brucoli, come detto, arriva invece don Andrea Zappulla, nominato parroco di San Nicola di Bari. Il sacerdote conosce già molto da vicino la realtà augustana e, in particolare, quella della Casa di reclusione di Augusta-Brucoli, essendo direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale penitenziaria e cappellano della casa di reclusione di Augusta-Brucoli. Negli ultimi anni ha promosso diverse iniziative dedicate al mondo carcerario e al rapporto tra detenuti e comunità esterna.

Le nomine augustane rientrano in un più ampio riassetto disposto dall’arcivescovo Lomanto in diverse comunità della diocesi. Oltre ai tre incarichi che interessano direttamente Augusta, tra i parroci nel recente passato in città, si registrano la nomina di don Helenio Schettini alla parrocchia di San Giuseppe in Cassibile, frazione di Siracusa, e quella di don Davide Di Mare a parroco di Sant’Antonio di Padova a Siracusa. Completano il quadro don Paolo Amara nuovo parroco della Madonna delle Lacrime a Solarino e don Salvatore Tanasi nuovo parroco di San Giuseppe a Sortino.

Le decisioni riguardano anche gli organismi diocesani, con don Daniele Lipari nuovo vice rettore del Seminario arcivescovile e don Gianluca Gibilisco nuovo cancelliere arcivescovile.