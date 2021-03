Primo piano Augusta, nuovi regolamenti all’esame del consiglio: gruppo protezione civile, videosorveglianza e imposta soggiorno di

AUGUSTA – È stato convocato il consiglio comunale per giovedì 25 marzo alle ore 17, a porte chiuse per le restrizioni anti-Covid e in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Augusta, che avrà all’ordine del giorno tre regolamenti.

Si tratta del regolamento del gruppo comunale volontari di protezione civile, che negli ultimi anni tanti interventi ha effettuato nel territorio, dagli sbarchi assistiti dei migranti al porto commerciale, ai periodici nubifragi, alla più recente crisi idrica nell’Isola; del regolamento per la disciplina e l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza nelle aree pubbliche; del regolamento per l’approvazione dell’imposta di soggiorno, tributo locale a carico di chi soggiorna (o pernotta) in una struttura ricettiva, applicato da diversi anni nelle città turistiche.

All’ordine del giorno, punti in apertura di seduta, anche alcune interrogazioni e il recesso dall’adesione all’ “Associazione distretto turistico e cultura del mare”.

(Nella foto di repertorio in copertina: ultima seduta consiliare, il 16 marzo)