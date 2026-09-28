News Augusta, nuovo ponte sul Porcaria alla Gisira: si avvicina il termine dei lavori di

AUGUSTA – Prende forma il nuovo ponte sul torrente Porcaria, in contrada Gisira, realizzato a fianco dell’attuale ponticello che da anni rappresenta uno dei punti più vulnerabili della viabilità della zona. L’attraversamento esistente, posto a una quota più bassa e sottodimensionato rispetto alle piene del corso d’acqua, viene infatti periodicamente interessato dalle esondazioni, con conseguenti limitazioni o interruzioni della finora unica strada di collegamento tra la zona residenziale, un resort di lusso e il resto del territorio comunale.

Alcuni giorni fa, il sindaco Giuseppe Di Mare ha dedicato all’avanzamento dei lavori uno dei suoi brevi video diffusi sui social, definendolo “il cantiere che risolverà il problema di tutti, abitanti, turisti, visitatori, di tutte le strutture che ci sono in località Gisira” e annunciando l’imminente ultimazione dell’opera che “presto consegneremo alla città“. Il primo cittadino ha inoltre sottolineato il ricorso a “fondi extra bilancio comunale“.

Il riferimento riguarda soprattutto i 900mila euro di finanziamento regionale, assegnati al Comune attraverso il Dipartimento regionale della Protezione civile. L’intervento ha però un quadro economico complessivo di quasi un milione di euro e, come già riportato da La Gazzetta Augustana.it sulla base degli atti amministrativi, la quota residua è posta a carico di risorse comunali.

Il cantiere è stato formalmente avviato il 24 ottobre 2025 e il termine indicato era di dodici mesi: il cronoprogramma originario conduce dunque alla fine di ottobre 2026. A meno di un mese da quella scadenza, l’opera appare ormai nella sua fase avanzata, mentre dal sindaco arriva l’indicazione, al momento senza una data più precisa, di una prossima consegna.

La nuova infrastruttura è realizzata in cemento armato e il progetto comprende anche opere di regimazione idraulica e di adeguamento della viabilità. L’obiettivo è superare una criticità nota da anni: durante le piene del Porcaria l’attuale attraversamento può essere raggiunto dall’acqua, dal fango e dai detriti trasportati dal torrente, rendendo difficoltoso o impossibile il transito.

Il progetto esecutivo dell’opera era stato approvato dalla passata giunta il 18 marzo 2025. L’appalto, per un importo dei lavori di 854mila 581 euro, è stato aggiudicato alla “Conor srl” di Augusta, attraverso una procedura negoziata senza bando gestita sulla piattaforma Asmecomm e con il criterio del minor prezzo.

Il percorso per arrivare al cantiere era iniziato però oltre tre anni prima. Nel maggio 2022 la giunta aveva approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del nuovo attraversamento, individuando già allora nel ponticello esistente e nelle sue dimensioni insufficienti una delle cause dei ripetuti problemi di viabilità durante le piene. Nel giugno 2024 il progetto esecutivo aveva inoltre ottenuto dall’Autorità di bacino la necessaria Autorizzazione idraulica unica.

Non erano mancati, infine, alcuni intoppi nella fase di affidamento: il 12 maggio 2025 il Comune aveva pubblicato un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, successivamente annullato in autotutela, per poi avviare nel luglio seguente la suddetta procedura negoziata senza bando.