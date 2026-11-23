News Augusta, nuovo scontro sul campo Fontana, Di Mare replica alla Megarese: “Le regole valgono per tutti” di

AUGUSTA – “Il campo comunale non sarà affidato gratuitamente a nessuno. È un bene pubblico, appartiene alla città e la sua gestione comporta costi e responsabilità“. È uno dei passaggi centrali della nuova, dura replica del sindaco Giuseppe Di Mare alle accuse lanciate dal presidente della Ss Megarese, Concetto Cacciaguerra, sulla gestione del campo sportivo comunale “Fontana”, riaperto quest’anno dopo circa vent’anni di chiusura. Il primo cittadino respinge le contestazioni relative a tariffe, orari di utilizzo e accesso all’impianto, richiama gli obblighi sottoscritti dalla società e riferisce di precedenti inadempienze, pur riconoscendo la necessità di ulteriori miglioramenti alla struttura.

La nota stampa è arrivata nel pomeriggio di sabato 21 novembre, proprio mentre al “Fontana” si disputava la gara tra Megarese e Qal’At, terminata con la vittoria di misura degli ospiti per 1-0. Una sconfitta che lascia i neroverdi, dopo l’undicesima giornata del campionato di Promozione, all’ultimo posto del girone D, condiviso con la Sommatinese a quota 8 punti.

L’intervento del sindaco segue di poche ore la nuova serie di contestazioni sollevate pubblicamente da Cacciaguerra, che aveva denunciato difficoltà organizzative e logistiche, costi giudicati insostenibili e il mancato accesso all’impianto per un allenamento. Una polemica che riaccende il confronto già emerso a settembre, quando Di Mare aveva respinto le prime accuse della società.

“Ho letto dichiarazioni che, soprattutto quando chiamano in causa il sottoscritto e l’amministrazione comunale, contengono ricostruzioni non corrispondenti alla realtà – esordisce Di Mare – Prima di lanciare accuse pubbliche sarebbe opportuno verificare i fatti, rispettare gli accordi sottoscritti e dimostrare quella serietà che si pretende dagli altri“.

Il primo cittadino contesta anzitutto la rappresentazione delle condizioni economiche e organizzative di utilizzo del campo. Secondo quanto riferisce, la Megarese avrebbe sottoscritto un documento accettando espressamente gli orari e le condizioni di accesso, conoscendo preventivamente anche le tariffe deliberate. “Non si tratta quindi di tariffe scoperte improvvisamente o di condizioni imposte a sorpresa“, afferma, contestando inoltre la ricostruzione relativa alla durata degli allenamenti: “Non corrisponde al vero che il tempo concesso sia di appena 90 minuti“. Cacciaguerra aveva lamentato un costo di 200 euro per sedute di allenamento della durata effettiva di circa un’ora e mezza, riferendosi comunque a una tariffazione per tre ore.

Di Mare annuncia inoltre che il Consiglio comunale sta lavorando a un nuovo regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi, precisando che, fino all’eventuale modifica delle disposizioni vigenti, le regole attuali devono essere rispettate da tutte le società.

Uno dei punti più controversi riguarda l’episodio di giovedì 19 novembre, quando, secondo Cacciaguerra, la Megarese non avrebbe potuto effettuare un allenamento per la mancata apertura del cancello, nonostante una richiesta inoltrata tramite Pec alle 13,43 e un precedente passaggio negli uffici comunali. Il presidente aveva anche riferito di avere contattato telefonicamente il sindaco, dal quale avrebbe ricevuto il consenso all’apertura, senza che questo si traducesse nell’effettivo accesso all’impianto. Di Mare fornisce una ricostruzione diversa: “La società non ha trasmesso la comunicazione nei tempi previsti dalle disposizioni vigenti, ma soltanto quando gli uffici erano già chiusi“. “Le procedure non possono essere aggirate pretendendo che il personale comunale sia a disposizione delle esigenze dell’ultimo minuto di un singolo soggetto“, aggiunge il sindaco, sostenendo inoltre che in precedenza sarebbero stati svolti allenamenti prima del pagamento dei relativi importi, successivamente regolarizzati.

Un altro passaggio della replica riguarda gli obblighi delle società utilizzatrici in materia di pulizia degli ambienti e gestione degli spazi pubblicitari. Di Mare sostiene che tali attività siano poste a carico delle associazioni sportive sulla base di condizioni precedentemente concordate e accettate. Secondo il sindaco, la Megarese avrebbe già ricevuto due segnalazioni per il mancato rispetto di questi obblighi, oltre a ripetuti richiami. Il primo cittadino riferisce inoltre che, in occasione di eventi riconducibili alla stessa società, sarebbero stati riscontrati diversi danni alla struttura. Si tratta di circostanze rappresentate dal primo cittadino nella nota, senza che siano forniti gli estremi delle segnalazioni o ulteriori dettagli sulla natura dei danni lamentati e sull’accertamento delle eventuali responsabilità.

Il sindaco respinge anche la richiesta, avanzata da Cacciaguerra, di poter utilizzare il campo negli orari lasciati liberi da altre società. Secondo Di Mare, l’assenza di attività programmate non comporta automaticamente la disponibilità dell’impianto, la cui utilizzazione deve essere regolamentata anche per preservare il terreno di gioco e le strutture.

Sulle condizioni materiali dell’impianto, il sindaco definisce “profondamente ingeneroso” descrivere il “Fontana” come una struttura in condizioni precarie. Non nega tuttavia che permangano criticità: “Ci sono aspetti da migliorare, certamente, e non abbiamo difficoltà a riconoscerlo. Ma si tratta di interventi sui quali siamo già al lavoro“. Aggiunge che “chi ritiene che le condizioni offerte non siano compatibili con le proprie esigenze è naturalmente libero di valutare soluzioni alternative“.

Nella replica non viene invece affrontato specificamente l’episodio denunciato da Cacciaguerra relativo all’accesso di un’ambulanza sul terreno di gioco per soccorrere un calciatore infortunato, né vengono precisate le procedure di emergenza adottate nell’impianto.

Come già accaduto nello scontro pubblico dello scorso settembre, la replica assume infine anche un tono politico. Di Mare fa riferimento alla precedente candidatura a sindaco di Cacciaguerra, sconfitto alle elezioni amministrative dello scorso maggio, e contesta quelle che considera polemiche finalizzate a ottenere visibilità. “Quanto alle ambizioni politiche, i cittadini di Augusta hanno già espresso il proprio giudizio nelle urne, con un risultato che dovrebbe suggerire maggiore prudenza prima di impartire lezioni di amministrazione“, afferma. Un riferimento che si contrappone alla posizione espressa dal presidente della Megarese nella conferenza stampa di venerdì, quando aveva rivendicato la natura esclusivamente sportiva delle proprie contestazioni, dichiarando di intervenire per difendere la società e i propri calciatori.

“Da parte nostra continueremo a lavorare per migliorare gli impianti sportivi, sostenere le realtà associative e garantire condizioni eque a tutti“, conclude Di Mare, ribadendo che “il campo Fontana è della città di Augusta. Proprio per questo nessuno può pretendere di utilizzarlo come se fosse una proprietà privata, né considerare facoltative le regole che ha liberamente accettato“.

Resta sul tavolo la richiesta di un confronto tecnico urgente avanzata dalla Megarese, sulla quale il sindaco non si esprime specificamente nella nuova nota. Il confronto tra società e Amministrazione rimane dunque aperto, tra contestazioni reciproche e questioni organizzative ancora da chiarire.