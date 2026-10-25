Primo piano Augusta, Ognissanti e commemorazione dei defunti: il programma delle celebrazioni al cimitero di

AUGUSTA – Il Comune ha reso noto il programma delle celebrazioni religiose in occasione della festività di Tutti i Santi e della Commemorazione dei defunti, che si svolgeranno al cimitero comunale tra venerdì 30 ottobre e lunedì 2 novembre.

Si prevedono celebrazioni eucaristiche all’aperto, un omaggio musicale ai defunti e il tradizionale pellegrinaggio con la recita del Santo Rosario lungo i viali del camposanto. Ad aprire il programma sarà un appuntamento particolarmente atteso, la restituzione al culto della chiesa monumentale di Gesù Redentore.

Venerdì 30 ottobre, alle ore 10,30, si terrà infatti la cerimonia di benedizione e riapertura della chiesetta, presieduta dall’arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto. L’edificio religioso tornerà ad accogliere i fedeli dopo quasi 36 anni di chiusura, conseguente ai gravi danni provocati dal terremoto di Santa Lucia del 13 dicembre 1990.

Domenica 1 novembre, solennità di Tutti i Santi, il programma prevede due messe all’aperto. La prima, alle ore 10,30, sarà concelebrata da padre Pietro Giarrucca, amministratore parrocchiale di Santa Maria del Perpetuo Soccorso, e da padre Francesco Antonio Trapani, parroco del Sacro Cuore di Gesù, con la partecipazione delle rispettive comunità parrocchiali.

Alle ore 14,30 è previsto l’omaggio ai defunti a cura del Corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta”. Alle ore 16 si terrà la seconda celebrazione eucaristica della giornata, presieduta da padre Andrea Zappulla, parroco di San Nicola di Bari a Brucoli, con la partecipazione della comunità parrocchiale.

Lunedì 2 novembre, giornata dedicata alla Commemorazione dei defunti, sono in programma tre messe all’aperto e un momento di preghiera comunitaria.

La prima celebrazione è fissata alle ore 9, presieduta da padre Gonzalo Gonzalez Alvarado, amministratore parrocchiale di San Giuseppe Innografo al Monte, con la partecipazione della relativa comunità parrocchiale.

Alle ore 11 sarà celebrata la messa presieduta da padre Alfio Scapellato, arciprete della Chiesa Madre, alla presenza delle autorità civili e militari e della comunità parrocchiale.

Nel pomeriggio, alle ore 15, si svolgerà il tradizionale pellegrinaggio lungo i viali del cimitero, accompagnato dalla recita del Santo Rosario, a cura delle comunità parrocchiali di San Francesco di Paola e San Sebastiano, guidate da padre Francesco Scatà.

Alle ore 16 la messa conclusiva all’aperto, presieduta da padre Angelo Saraceno, parroco della Madonna del Buon Consiglio in Santa Lucia, con la partecipazione della comunità parrocchiale.

Le celebrazioni dell’1 e del 2 novembre, come di consueto, si svolgeranno all’aperto.

È la restituzione al culto della chiesetta a rappresentare la novità significativa rispetto alle precedenti commemorazioni. Come ricostruito da La Gazzetta Augustana nell’approfondimento pubblicato il 21 ottobre, i lavori di consolidamento e restauro erano stati ultimati già il 31 gennaio 2018, nell’ambito di un intervento finanziato dalla Protezione civile regionale per complessivi 724mila 822 euro, comprendente anche l’ingresso monumentale del camposanto.

A fronte della conclusione dei lavori nei tempi contrattuali, l’iter dei collaudi si è protratto per anni: quello statico è arrivato nell’ottobre 2022, mentre il certificato di collaudo tecnico-amministrativo è stato redatto soltanto il 24 giugno 2026. La riapertura del 30 ottobre segnerà dunque il ritorno alla funzione religiosa dell’edificio dopo quasi nove anni dall’ultimazione del restauro, proprio alla vigilia delle giornate tradizionalmente dedicate al ricordo dei defunti.