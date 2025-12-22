Primo piano Augusta, panettoni ai detenuti per Natale grazie alle associazioni “Il cireneo” e “Il buon samaritano” di

AUGUSTA – Un gesto di solidarietà ha raggiunto stamani la Casa di reclusione di Brucoli. Un furgone ha varcato il cancello dell’istituto penitenziario per consegnare 250 panettoni, uno per ogni cella, iniziativa promossa dai consigli direttivi delle associazioni “Il cireneo”, presieduta da Giovanni Fazio, e “Il buon samaritano”, guidata da Antonio Moschitto.

L’iniziativa era stata comunicata nei giorni scorsi alla direzione della Casa di reclusione ed era stata subito accolta favorevolmente dalla direttrice Angela Lantieri, a cui ha fatto seguito la responsabile dell’area trattamentale Biagia Longo, assicurando la piena collaborazione logistica e organizzativa per la consegna dei panettoni ai detenuti.

Il gesto rientra nel solco delle attività solidali che, nel corso dell’anno, i due sodalizi rivolgono con discrezione ai soggetti più fragili del territorio. Per le scorse festività pasquali erano state donate altrettante colombe ai detenuti della stessa struttura, sempre grazie alle risorse interne messe a disposizione tramite le devoluzioni del cinque per mille e contributi da privati.

Dai direttivi delle due associazioni viene sottolineata l’attenzione costante agli ultimi e a chi vive situazioni di marginalità sociale, con particolare riguardo ai detenuti della Casa di reclusione di Brucoli. L’obiettivo dichiarato è quello di rinnovare tali gesti in occasione dei principali momenti di festa, offrendo un piccolo conforto e un segnale concreto di vicinanza, nel segno della solidarietà.