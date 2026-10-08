Primo piano Augusta, parcheggio a gradoni sull’Isola: avviato l’iter per la progettazione da 106mila euro di

AUGUSTA – A quasi sette mesi dall’approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione (Dip), compie un nuovo passo l’iter amministrativo per la realizzazione di un parcheggio pubblico multipiano a gradoni sul versante di levante dell’Isola, nell’area compresa tra via Xifonia e il lungomare Jonio. Un intervento con cui l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare intende affrontare la cronica carenza di posti auto nel centro storico, criticità che interessa gran parte dell’Isola e che si è ulteriormente acuita negli ultimi anni.

Con determinazione settoriale del 2 ottobre, il Comune ha disposto l’avvio della procedura per l’affidamento a un professionista esterno della redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica e del Progetto esecutivo. La scelta di ricorrere a un incarico esterno viene motivata nell’atto con l’impossibilità di svolgere internamente le prestazioni professionali richieste, a seguito della “verifica del carico di lavoro assegnato ai tecnici del Settore“.

Per l’affidamento si procederà mediante trattativa diretta sul Mepa, giacché la normativa vigente consente l’affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 140mila euro anche senza la consultazione di più operatori economici. La somma complessiva prenotata dall’ente locale per il compenso professionale, comprensivo delle spese e oneri accessori, è pari a 106mila 341 euro, con copertura individuata nel capitolo comunale dedicato agli incarichi professionali del bilancio 2026. La determinazione a contrarre dispone che la procedura sulla piattaforma Mepa sarà formalmente creata successivamente agli adempimenti relativi alla copertura finanziaria. Il criterio di aggiudicazione previsto è quello del prezzo più basso, purché l’offerta risulti idonea rispetto alle prestazioni richieste.

L’area individuata per il parcheggio, leggermente diversa da quella raffigurata nel render progettuale diffuso dal sindaco in occasione dell’annuncio dello scorso marzo

Il nuovo provvedimento dà seguito alla deliberazione di giunta del 20 marzo scorso, con cui era stato approvato il Dip dell’intervento, primo passaggio amministrativo già approfondito da La Gazzetta Augustana.

Secondo l’impostazione progettuale preliminare, la struttura dovrebbe articolarsi su quattro livelli a gradoni, per una capienza stimata di circa 200 posti auto, con un quadro economico complessivo dell’opera quantificato in 2 milioni di euro.

Tra le finalità individuate dall’amministrazione figurano la riduzione del traffico generato dalla ricerca di parcheggio, il contrasto alla sosta irregolare, il miglioramento della sicurezza stradale e la riqualificazione urbanistica dell’area interessata. L’obiettivo dichiarato è anche quello di contribuire a colmare il deficit di posti auto rispetto alle esigenze di residenti e pendolari, alleggerendo la pressione della circolazione veicolare sulle strade del centro storico.

In occasione dell’approvazione del Dip era stata prevista, inoltre, l’introduzione dell’intervento nel Programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028, attraverso un’apposita variazione, anche in funzione della partecipazione a bandi di finanziamento statali o regionali, al fine di ottenere la disponibilità delle risorse necessarie per i lavori di realizzazione dell’auspicato parcheggio.