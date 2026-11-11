Primo piano Augusta, parco sportivo a Pietrerosse: approvato il progetto esecutivo, copertura dal bilancio comunale di

AUGUSTA – Compie un nuovo passo l’iter per la realizzazione del “parco sportivo e ricreativo polifunzionale” in contrada Pietrerosse, a ridosso del complesso residenziale Parco Airone. La Giunta municipale, guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare, ha approvato all’unanimità il progetto esecutivo dell’intervento di “rigenerazione urbana e inclusione sociale“, per un importo complessivo di 300mila euro.

Il via libera è arrivato con la deliberazione di ieri, 10 novembre, a poco più di un mese dall’approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione (Dip), avvenuta il 29 settembre. Come riportato allora da La Gazzetta Augustana, il primo provvedimento era finalizzato anche alla partecipazione a bandi per il reperimento dei finanziamenti necessari. La nuova delibera indica invece che la spesa complessiva troverà copertura nei fondi stanziati nel bilancio comunale.

Il progetto esecutivo, predisposto dagli uffici dell’ente, ha ottenuto il 5 novembre l’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Siracusa. Nella stessa data sono stati sottoscritti gli atti di verifica e validazione della progettazione, con esito positivo. L’intervento risulta inoltre inserito nella seconda variazione del Piano triennale delle opere pubbliche.

Il quadro economico approvato conferma l’investimento di 300mila euro, dei quali 253.054 euro destinati ai lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera, e 46.945 euro quali somme a disposizione dell’amministrazione, tra imprevisti, spese tecniche, imposte e altri oneri.

Secondo gli indirizzi progettuali illustrati nel precedente Dip, il futuro parco dovrebbe ospitare un campo di calcio a 5, spazi per il basket, attrezzature per fitness e calisthenics, percorsi per la corsa e un’area giochi inclusiva per bambini, con particolare attenzione all’accessibilità per le persone con disabilità. Prevista anche la valorizzazione del verde, attraverso essenze mediterranee e zone alberate destinate a garantire ombreggiatura naturale.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è offrire un nuovo spazio pubblico per lo sport, la socializzazione e le attività ricreative, “un presidio di socialità positivo, sicuro e accessibile gratuitamente” soprattutto a beneficio dei giovani e delle famiglie della zona tra Parco Airone e Campolato Alto.

Si conclude dunque la fase progettuale dell’intervento. Il Comune può ora procedere con la gara per l’affidamento dei lavori, passaggio necessario per arrivare all’apertura del cantiere e alla realizzazione del nuovo parco sportivo e ricreativo.

(In copertina: il render del progetto divulgato dal sindaco un mese fa)