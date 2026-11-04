Primo piano Augusta, “Parco urbano ex Saline Regina”: mozione bocciata. Spunta proposta di variante per 6mila metri cubi residenziali di

AUGUSTA – Una mozione di indirizzo per estendere la futura destinazione a “parco urbano” anche ai terreni a est in zona F delle ex Saline Regina, proprio mentre è in corso alla Regione Siciliana un procedimento per attribuire a parte di quegli stessi terreni una destinazione residenziale, con una capacità edificatoria proposta di 5.858 metri cubi. È questo l’intreccio politico e amministrativo che emerge dall’esame degli atti ufficiali e che permette di rileggere la bocciatura della proposta presentata il 30 luglio (curiosamente lo stesso giorno dell’istanza regionale sulla variante) dal consigliere comunale Marco Niciforo, unico eletto della lista civica “Augusta 2020”, appartenente alla coalizione che sostiene il sindaco Giuseppe Di Mare e che esprime anche un assessore nella Giunta.

Nella seduta del 29 ottobre, la mozione per l’istituzione del “Parco urbano ex Saline Regina” ha raccolto un solo voto favorevole, quello del proponente, e 20 astensioni. Tre gli assenti: Salvo Daniele (Forza Italia), Tania Patania (Fratelli d’Italia) e Benedetta Salmeri (Insieme per Augusta, area Lega). Un risultato che assume un rilievo politico particolare in un Consiglio comunale nel quale non siedono rappresentanti eletti delle coalizioni di opposizione: l’iniziativa di un consigliere della maggioranza è stata respinta, attraverso l’astensione di tutti gli altri presenti, dalla sua stessa area politica. Il tutto al termine di una discussione caratterizzata da accuse, richieste di chiarimenti e contestazioni sull’accesso agli atti, senza che venisse affrontato compiutamente nel merito il progetto urbanistico privato pendente presso gli uffici regionali, il convitato di pietra della seduta.

La questione non riguarda l’istituzione di una tutela naturalistica sulle ex Saline Regina, che ricadono già nel sito della Rete Natura 2000 “Saline di Augusta” (Zsc/Zps), soggetto a specifiche misure di conservazione e a ulteriori vincoli paesaggistici. L’obiettivo sostanziale della mozione era piuttosto estendere la destinazione a parco urbano, prevista per l’area dell’ex campo container, all’intero comparto territoriale, includendo le aree contigue e, soprattutto, quelle più orientali verso via Milano.

La perimetrazione proposta comprendeva un’area delimitata a nord dall’ospedale “Muscatello”, a sud dal lungomare Granatello, a ovest dall’ex campo container di via Aldo Moro e a est da via Milano. L’atto mirava a impegnare sindaco e Giunta ad avviare le iniziative necessarie alla realizzazione di un grande parco pubblico, preservandone la vocazione a verde urbano e territoriale nell’ambito del redigendo Piano urbanistico generale (Pug). Un indirizzo politico, dunque, non un progetto esecutivo né un provvedimento immediatamente espropriativo. Ma con una precisa finalità pianificatoria: mantenere pubblica la destinazione funzionale delle aree comprese nel perimetro, ammettendo eventuali interventi privati soltanto come strumenti attuativi compatibili con la realizzazione del parco.

È proprio nel settore orientale di tale perimetrazione, in contrada Granatello, che insiste il fondo oggetto della procedura regionale numero 4803, relativa a una proposta di variante puntuale al vigente Piano regolatore generale “Calandra”. Un procedimento che ha per oggetto, testualmente, la “rideterminazione ed attribuzione della destinazione urbanistica residenziale al fondo urbano sito in Augusta, c.da Granatello, con vincoli espropriativi decaduti” (vedi immagine di copertina).

Due prospettive urbanistiche differenti: da una parte la conservazione e l’estensione della destinazione a parco; dall’altra una proposta privata che, invocando la decadenza dei vincoli espropriativi, punta a ottenere una nuova capacità edificatoria residenziale.

Nel dibattito consiliare le obiezioni alla mozione si sono concentrate principalmente sul riscontro tecnico del responsabile del Sesto settore comunale, ingegnere Massimo Sulano, e sull’esistenza di un altro progetto di parco urbano, già finanziato e approvato dall’amministrazione Di Mare. Quest’ultimo riguarda però un’area distinta: l’ex campo container, sul versante occidentale del compendio delle Saline. Dopo la conclusione positiva della conferenza di servizi, intervenuta a giugno, la Giunta municipale ha approvato con deliberazione del 3 settembre scorso il progetto esecutivo per la riconversione dell’ex campo container in parco urbano. L’intervento, su progetto degli uffici comunali, prevede una spesa complessiva di 2 milioni 600mila euro, integralmente coperta dalle risorse dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, nell’ambito delle misure compensative relative al Terminal container del porto commerciale di Augusta. Si tratta di un intervento concreto, già arrivato all’approvazione progettuale, ma territorialmente diverso dall’estensione verso est proposta da Niciforo.

Un’ulteriore motivazione dell’astensione è stata formalizzata dal consigliere di Forza Italia, Corrado Amato, che ha depositato agli atti un proprio distinguo relativo all’inclusione, nella perimetrazione proposta, della zona O destinata alle attrezzature ospedaliere. Un’area sulla quale Amato auspica che l’Azienda sanitaria provinciale possa in futuro realizzare un eliporto a servizio dell’ospedale “Muscatello”.

A fare da principale riferimento tecnico alle astensioni è stato comunque il documento di riscontro tecnico alla mozione trasmesso da Sulano e acquisito al protocollo comunale il 26 ottobre, successivamente integrato alla vigilia della seduta. “Augusta potrebbe avere bisogno di spazi verdi curati e utilizzabili, ma questo non significa che necessariamente ne debba acquisire nell’immediato altri centomila metri quadrati di terreni privati“, osserva il responsabile dell’Urbanistica. Il dirigente richiama le aree verdi comunali già realizzate e gli interventi programmati, sottolineando la necessità di individuare le risorse per eventuali acquisizioni, opere e manutenzioni. Per rappresentare l’ordine di grandezza economico di un possibile esproprio, ipotizza un valore di 50 euro al metro quadrato: su 100mila metri quadrati, 5 milioni di euro per i soli terreni, cifra espressamente indicata come simulazione e non come indennità accertata. “Non basta indicare un parco, occorre dimostrare con quali risorse acquisire i terreni, realizzare le opere e mantenerle nel tempo“, sostiene Sulano. Nella successiva integrazione, il dirigente osserva inoltre che l’aumento del verde pubblico non può compromettere gli altri servizi essenziali né può “tradursi in un sacrificio irragionevole e non motivato imposto ai diritti edificatori dei proprietari“.

Argomentazioni che affrontano la sostenibilità e le conseguenze urbanistiche dell’eventuale destinazione a parco, ma che, nel riscontro tecnico illustrato per la mozione, non richiamano espressamente la specifica proposta di riclassificazione residenziale già oggetto di istruttoria presso la Regione. Ed è questo mancato riferimento a rendere particolarmente significativo il confronto avvenuto in aula.

L’atmosfera si era fatta tesa fin dall’avvio della discussione. Invitato dal consigliere Marco Stella a ritirare la mozione per consentirne una successiva “condivisione“, Niciforo aveva innanzitutto contestato alla presidenza del civico consesso la mancata trasmissione ai consiglieri di due note pervenute dalle associazioni Italia Nostra e Archeoclub.

Era poi passato alla questione dell’accesso alla documentazione amministrativa, sostenendo di non avere ricevuto gli atti richiesti. “Perché non mi avete dato accesso agli atti? Dove sono i documenti? Mi dovete dire cosa state nascondendo. Io voglio sapere cosa state nascondendo. Cosa volete nascondere?“, aveva incalzato il consigliere. Alla contestazione, il dirigente comunale aveva replicato richiamando la genericità della richiesta, riferita a un’area particolarmente estesa senza la puntuale individuazione catastale del fondo mediante foglio e particella. Niciforo aveva insistito: “Mi dovete dire che progetto c’è dentro quell’area? Chi l’ha fatto? Io lo voglio sapere. Voglio gli atti“.

Infine, la dichiarazione destinata a segnare politicamente la seduta: “Chi vota questa mozione vota per l’interesse pubblico, e io sono lì. Chi vota contrario o si astiene, vota per la speculazione e per gli interessi privati. Vota per la speculazione e per gli interessi privati“. Accuse, così verbalizzate, da ricondurre alla responsabilità politica del consigliere. Ma le domande pronunciate in aula acquistano oggi un contesto documentale preciso: esisteva effettivamente un procedimento amministrativo riguardante una proposta privata per quasi 6mila metri cubi di edilizia residenziale nell’area orientale del comparto. E soprattutto emerge che gli atti relativi a quel procedimento erano transitati attraverso il medesimo settore comunale il cui responsabile, pochi giorni dopo, aveva fornito il riscontro tecnico alla mozione.

La documentazione pubblicata nel portale ufficiale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali e urbanistiche della Regione Siciliana consente di ricostruire dettagliatamente la proposta. L’area, individuata al foglio catastale 59, porzioni delle particelle 140, 189 e 191, si estende per 14.644 metri quadrati, prevalentemente classificati dal Prg vigente come zona F, riservata ad attrezzature urbane e comprensoriali, e per la restante parte destinati a viabilità. La proposta introduce una nuova zona denominata “Cp – Area oggetto di riclassificazione urbanistica perequata“, con un indice territoriale di fabbricabilità di 0,40 metri cubi per metro quadrato. Ne deriva una volumetria residenziale complessiva proposta di 5.858 metri cubi, da concentrare su una superficie di 10.839 metri quadrati, comprensiva della viabilità e degli spazi interni all’insediamento. La relazione generale prevede edifici a un piano fuori terra, con una superficie lorda complessiva di circa 1.900 metri quadrati e una capacità insediativa teorica di 73 abitanti.

Il meccanismo urbanistico prospettato si fonda sulla cessione gratuita al Comune di 3.805 metri quadrati, circa il 26 per cento dell’intero comparto: 1.752 metri quadrati per verde, parcheggi e attrezzature di interesse collettivo, oltre a 2.053 metri quadrati destinati alla sede stradale di via Milano e al suo ampliamento. La parte restante verrebbe destinata alla concentrazione dell’edificazione privata. Si tratta di una proposta di trasformazione urbanistica articolata, non ancora di un progetto edilizio autorizzato: la disposizione definitiva degli edifici e delle singole unità dovrebbe essere definita nella successiva fase attuativa. La relazione progettuale motiva l’iniziativa sostenendo che i vincoli espropriativi originariamente previsti dal Prg “Calandra” sarebbero decaduti e che, pertanto, occorrerebbe procedere a una nuova disciplina urbanistica del fondo.

La proposta privata, elaborata nel novembre 2025, ha ottenuto il 3 giugno scorso l’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza di Siracusa e il 13 luglio il parere favorevole, con prescrizioni, del Genio civile di Siracusa. Il 7 agosto è intervenuta l’Autorità di Bacino, con un riscontro preliminare che richiede integrazioni agli studi idraulici, senza esprimere assenso definitivo alla variante. Acquisito anche il contributo dell’Arpa, il procedimento regionale di verifica di assoggettabilità a Vas (Valutazione ambientale strategica) risulta ancora in istruttoria.

Nel frattempo, il 10 settembre, la mozione di Niciforo aveva registrato l’astensione unanime nella seduta congiunta delle commissioni consiliari terza e quarta, presiedute rispettivamente da Angelo Pasqua e Salvo Daniele. Invano il consigliere proponente aveva ribadito la natura di semplice “indirizzo politico” dell’atto, volto a conservare la destinazione pubblica dell’area nel futuro Piano urbanistico generale.

Poi, il 13 e il 22 ottobre, il responsabile dell’Urbanistica Sulano ha firmato due comunicazioni alla Regione sulla variante residenziale, trasmettendo i pareri acquisiti e rettificando i riferimenti catastali. Il 26 ottobre, lo stesso dirigente ha fornito il riscontro tecnico alla mozione. È a questo punto che le due vicende amministrative si incrociano direttamente.

L’ultimo passaggio documentato dell’iter regionale è quello della verifica di assoggettabilità a Vas, per la quale il Dipartimento dell’Urbanistica ha richiesto il parere della Commissione tecnica specialistica. La questione urbanistica rimane dunque aperta. Sul piano politico, tuttavia, la seduta del 29 ottobre consegna un risultato: la maggioranza a sostegno del sindaco Di Mare non ha sostenuto l’indirizzo proposto da uno dei propri consiglieri per estendere la destinazione a parco proprio al comparto nel quale è pendente una richiesta privata di riclassificazione residenziale, ossia la futura destinazione di circa un ettaro e mezzo di terreni oggi prevalentemente classificati per attrezzature e servizi di interesse generale.