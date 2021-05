Primo piano Augusta, “Passo avanti” per un nuovo gruppo consiliare. Mangano capogruppo di

AUGUSTA – Si chiama “Passo avanti per Augusta“. Si costituisce un nuovo gruppo consiliare formato da Manuel Mangano (capogruppo), Roberto Conti e Giuseppe Tedesco, tre dei consiglieri comunali eletti nelle liste civiche a sostegno del candidato sindaco Massimo Carrubba nella scorsa tornata elettorale, transitati nella nuova maggioranza a sostegno del sindaco eletto Giuseppe Di Mare subito dopo l’insediamento del civico consesso.

“Siamo lieti di comunicare ai nostri concittadini – si legge nella nota congiunta – che, dopo un lungo periodo di confronto e riflessione, abbiamo scelto, ponendo in prima linea il bene della nostra comunità, di costituire un nuovo gruppo consiliare denominato “Passo avanti per Augusta”. Il percorso iniziato da qualche ora – prosegue la nota diramata stamani – si pone come obiettivo la realizzazione dei temi da noi proposti durante la campagna elettorale e concordati insieme all’amministrazione guidata dal sindaco dott. Giuseppe Di Mare, il cui operato giudichiamo positivamente“.

Lo scorso dicembre, era stato Roberto Conti a presentarsi, insieme agli altri nuovi capigruppo di maggioranza, alla guida del gruppo composto da cinque dei sei consiglieri dell’area riferibile alla coalizione dell’ex sindaco Carrubba (senza Giancarlo Triberio, eletto come Conti in “Democratici e progressisti”, ma rimasto all’opposizione), insieme a Margaret Amara e Biagio Tribulato di “Attiva mente” (lista che si era apparentata alla coalizione del candidato Pippo Gulino al ballottaggio, come “Democratici e progressisti”), oltre a Manuel Mangano e Giuseppe Tedesco di “Augusta coraggiosa”. Con questi ultimi due, Conti ha inteso fare un “Passo avanti”, cedendo però il ruolo di capogruppo al più giovane Mangano.

“Oggi più che mai consapevoli del nostro percorso politico, ognuno con la propria storia e forti delle nostre rispettive ideologie – concludono Mangano, Conti e Tedesco – rinnoviamo l’impegno al patto civico di cui è figlia la maggioranza che sostiene la nuova amministrazione. Ringraziamo i consiglieri comunali con cui abbiamo condiviso i primi mesi di questa legislatura, certi della futura reciproca collaborazione sui temi che riguardano il bene della nostra città. Nei prossimi giorni saremo lieti d’illustrare attraverso una conferenza stampa i temi che reputiamo urgenti ed a cui riserveremo la massima priorità“.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Tedesco, Mangano e Conti)