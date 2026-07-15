Primo piano Augusta, petizione popolare contro la prevista discarica di rifiuti pericolosi in contrada Marcellino di

AUGUSTA – Una petizione popolare per chiedere innanzitutto al Comune di Augusta di revocare il parere favorevole già espresso sul progetto della discarica per rifiuti speciali pericolosi in contrada Marcellino e di opporsi nelle prossime fasi autorizzative. È l’iniziativa presentata lunedì sera nella sede cittadina di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), nel centro storico, nel corso di una conferenza stampa promossa dalla stessa Avs e dal gruppo territoriale del Movimento 5 stelle.

L’appuntamento ha assunto anche un rilievo politico, rappresentando una delle prime iniziative pubbliche condivise dopo le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, pur saltando agli occhi l’assenza del Partito democratico. Tra i presenti, il deputato nazionale pentastellato Filippo Scerra, il già candidato sindaco della coalizione progressista Salvo Pancari, gli ex consiglieri comunali del M5s Roberta Suppo e Uccio Blanco, Giovanni Ranno per Avs ed Enzo Parisi, di Legambiente Augusta.

L’obiettivo dichiarato dai promotori è raccogliere il sostegno dei cittadini affinché l’amministrazione comunale modifichi la propria posizione sul progetto e promuova ogni iniziativa istituzionale ritenuta utile per impedirne la realizzazione. La petizione chiede in particolare al sindaco riconfermato Giuseppe Di Mare di far “revocare il parere favorevole già espresso dal Comune; opporsi alla realizzazione della discarica nelle prossime fasi autorizzative; attivare ogni iniziativa istituzionale e legale per tutelare la salute e l’ambiente; aprire un confronto pubblico con cittadini, associazioni e forze sociali“.

L’iniziativa arriva dopo il recente via libera ambientale rilasciato dalla Regione Siciliana. Con decreto assessoriale del 21 maggio scorso, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione il 12 giugno, è stato infatti espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (Via) sul progetto della “Log service srl” (gruppo Gespi), nell’ambito del procedimento autorizzativo unico regionale (Paur).

L’impianto è previsto nell’area industriale di contrada Marcellino, su una superficie di circa 28.600 metri quadrati, a ridosso degli impianti Sasol Italy, ed è descritto negli atti progettuali come destinato esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’impianto di termodistruzione del gruppo Gespi di Punta Cugno. L’iter autorizzativo, tuttavia, non risulta ancora concluso.

Uno dei temi affrontati durante la conferenza stampa ha riguardato proprio il parere favorevole espresso dal Comune di Augusta nel corso della conferenza di servizi del luglio 2024. In quella sede il sindaco Di Mare subordinò il proprio assenso a cinque prescrizioni, tra cui il divieto di trasformare l’impianto da discarica “conto proprio” a “conto terzi”, l’adozione di sistemi di monitoraggio ambientale e ulteriori misure di mitigazione. I relatori hanno contestato la scelta dell’amministrazione comunale di esprimere parere favorevole, ritenendo che il territorio augustano, già inserito nel Sito di interesse nazionale (Sin) di Priolo e nell’Area ad elevato rischio di crisi ambientale (Aerca) di Siracusa, non possa sostenere ulteriori carichi ambientali.

Nel corso degli interventi è stato inoltre richiamato il fatto che la stessa Sasol Italy abbia presentato osservazioni nell’ambito del procedimento autorizzativo, sollevando rilievi relativi, tra l’altro, agli aspetti di sicurezza industriale e alle possibili interferenze con il proprio stabilimento.

Giovanni Ranno ha sostenuto che, secondo il piano regolatore dell’ex Asi, l’area sarebbe destinata a nuovi insediamenti produttivi o ad ampliamenti di attività industriali esistenti, ritenendo che il progetto della discarica non rientri in tali fattispecie.

I promotori della petizione hanno inoltre espresso preoccupazione sulla possibilità che, in futuro, l’impianto possa assumere una funzione diversa rispetto a quella oggi prevista negli elaborati progettuali, pur rilevando che il parere favorevole del Comune contiene una specifica prescrizione che vieta la modifica della destinazione dell’impianto da “conto proprio” a “conto terzi“.

Nel corso dell’incontro è stato anche affrontato il tema delle emissioni odorigene che interessano periodicamente il territorio comunale e non solo. Enzo Parisi ha richiamato dati relativi al monitoraggio della qualità dell’aria, sostenendo che la situazione ambientale del territorio richieda particolare cautela rispetto all’insediamento di ulteriori impianti.

Il deputato nazionale del M5s, Filippo Scerra, che ha dovuto lasciare la conferenza stampa in corso per rientrare a Roma, ha ribadito la propria contrarietà al progetto, ricordando di avere già presentato un’interpellanza parlamentare al ministro dell’Ambiente. “Non è possibile che una città come Augusta debba subire l’offesa di una nuova discarica“, ha dichiarato. “Ambiente e salute devono tornare ad essere le vere priorità. Augusta non può continuare ad essere considerata il luogo dove concentrare nuovi carichi ambientali“, ha aggiunto. Secondo Scerra, il Governo nazionale è chiamato ad esercitare le proprie funzioni di vigilanza, pur nel rispetto delle competenze attribuite alla Regione Siciliana e agli enti coinvolti nel procedimento autorizzativo.

Nelle conclusioni della conferenza stampa è intervenuto anche Salvo Pancari, che ha richiamato il ruolo del primo cittadino quale autorità sanitaria locale. “Il sindaco è il responsabile della salute di una comunità e in questo momento Di Mare non lo sta facendo“, ha affermato l’ex sfidante uscito sconfitto dalle urne.

Secondo quanto riferito dai promotori, sarebbero già state raccolte oltre trecento sottoscrizioni. La raccolta proseguirà nei prossimi giorni attraverso una serie di banchetti organizzati in diversi punti della città. Il calendario prevede appuntamenti il 16 e il 23 luglio mattina al mercato settimanale del giovedì alla Borgata, venerdì 17 sera in piazza Duomo, sabato 18 mattina nell’area balneare del Faro Santa Croce, quindi mercoledì 22 mattina nei giardini pubblici e venerdì 25 mattina in piazza Belvedere a Brucoli.

I promotori hanno inoltre annunciato l’intenzione di organizzare, dopo l’estate, una manifestazione pubblica sul tema della discarica.