Augusta, Piano urbanistico generale, pubblicato avvio procedimento per la formazione del nuovo Prg

AUGUSTA – L’amministrazione Di Mare dà seguito all’iter per la formazione del Piano urbanistico generale (Pug), lo strumento generale di governo del territorio con il quale i Comuni programmano e disciplinano le attività di tutela, valorizzazione e trasformazione urbanistico-edilizia dell’intero territorio comunale. Soppianterà il Piano regolatore generale (Prg).

Come noto, il Comune di Augusta è dotato del “Piano Marcon“, approvato con decreto assessoriale nel 1971, primo Piano regolatore generale (Prg) dell’ente, elaborato insieme al regolamento edilizio alla fine degli anni sessanta dall’Ufficio tecnico comunale diretto dall’ingegnere capo Tullio Marcon. Seguì il “Piano Calandra“, che normò le zone stralciate dal suddetto decreto assessoriale, redatto dal prof. Roberto Calandra e approvato nel 1975 sempre con decreto assessoriale. Nonostante diversi tentativi di redazione di un nuovo Prg, trascorso mezzo secolo, i due Piani di allora sono ancora quelli vigenti.

Dopo la deliberazione dell’atto di indirizzo, da parte dell’amministrazione in carica, in data 16 maggio 2022, lo scorso 21 maggio è stato approvato, con determina del responsabile del sesto settore, l’avviso di avvio del procedimento di formazione del Pug, quindi pubblicato nell’albo pretorio e sul sito web istituzionale il 28 maggio 2024. Con distinta determina del 21 maggio, individuato tramite piattaforma Asmecomm il professionista a cui affidare direttamente la redazione del Pug, è stato incaricato l’architetto Carlo Parrinello, con studio tecnico in Augusta, per la somma di 47mila 491 euro (comprensiva di oneri previdenziali e Iva).

Il costo complessivo lordo preventivato dal Comune per dotare l’ente del nuovo strumento urbanistico è di 322mila 439 euro, per i quali un anno fa sono stati richiesti cofinanziamenti alla Regione siciliana, con 50mila euro stanziabili a valere sul bilancio comunale.

Secondo la procedura prevista dalla legge regionale 19 del 2020 (“Norme per il governo del territorio”), entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento di formazione del Pug “chiunque può avanzare proposte e formulare suggerimenti secondo i criteri e le modalità fissate nell’avviso“. A tal fine, il responsabile del procedimento, nello stesso termine di trenta giorni, deve individuare “le modalità con le quali consultare e coinvolgere soggetti pubblici e privati ed i rappresentanti degli ordini e collegi dei professionisti che per loro specifiche competenze e responsabilità sono interessati al piano, eventualmente anche attraverso la costituzione di un forum per le consultazioni“.

Poi, entro il termine di novanta giorni dall’avvio del procedimento, il Comune, tenendo conto dell’atto di indirizzo dell’amministrazione e dei contributi eventualmente pervenuti, elabora il documento preliminare del Pug da sottoporre a Vas (Valutazione ambientale strategica) e conferenza di pianificazione, documento che approderà in Consiglio comunale per l’adozione insieme al rapporto preliminare ambientale. Medesimo iter è previsto per il progetto definitivo del Pug, che arriverà nell’aula consiliare per la presa d’atto nell’ambito della quale i consiglieri potranno esprimere parere sulle eventuali osservazioni o opposizioni. Dopo un ulteriore e ultimo passaggio in conferenza di pianificazione, il Pug potrà tornare in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva.