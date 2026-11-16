News Augusta, Piano urbano del traffico: dopo decenni di attesa, affidata la redazione a un tecnico esterno di

AUGUSTA – Dopo numerosi anni di dibattito politico, sollecitazioni e annunci, il Comune di Augusta affida a un professionista esterno la redazione del Piano urbano del traffico (Put), l’importante strumento di pianificazione della viabilità cittadina del quale la città continua a essere sprovvista.

Si tratta di un obbligo normativo che risale a oltre trent’anni fa. L’articolo 36 del Codice della strada, in vigore dal 1° gennaio 1993, impone ai Comuni con più di 30mila abitanti, tra i quali rientra Augusta, l’adozione del Piano urbano del traffico, prevedendone un aggiornamento biennale. Le direttive ministeriali del 1995 fissarono al 24 giugno 1996 il termine per la prima adozione.

Con determinazione del responsabile del Sesto settore del 13 novembre scorso, l’incarico è stato affidato direttamente all’architetto Marco Parsi, con studio professionale ad Augusta, per un importo complessivo di 19mila 760 euro. Il provvedimento stabilisce un termine di 120 giorni naturali e consecutivi dall’avvio dell’incarico per l’esecuzione del servizio.

L’affidamento è avvenuto attraverso una trattativa diretta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa). Alla richiesta di preventivo formulata dal Comune il 28 ottobre scorso è seguita, il 2 novembre, la proposta del professionista, poi confermata sulla piattaforma telematica il 12 novembre. L’importo è composto da 19mila euro di compenso professionale e 760 euro di contributo previdenziale, senza applicazione dell’Iva per il regime fiscale del professionista, a fronte di una disponibilità massima stabilita in 20mila euro. La spesa è ripartita tra i bilanci comunali del 2026, per 7.900 euro, e del 2027, per 11.860 euro.

Il Put dovrà partire dall’analisi della rete stradale, delle intersezioni, dei sensi di marcia e delle aree di sosta, attraverso rilevazioni dei flussi veicolari, delle fasce orarie critiche e delle condizioni di sicurezza e accessibilità. Dovrà quindi individuare le principali criticità della circolazione e formulare proposte di riorganizzazione della viabilità, razionalizzazione dei parcheggi, miglioramento degli incroci e degli attraversamenti, con attenzione anche alla mobilità pedonale e ciclabile. Il lavoro comprenderà elaborati cartografici e un cronoprogramma indicativo degli interventi.

La mancanza di un Put ad Augusta ha attraversato il confronto pubblico almeno nelle passate due consiliature, tornando periodicamente al centro dell’attenzione in occasione di incidenti stradali, problemi di circolazione (vedi foto di copertina sul traffico in uscita dalla Borgata su via Impastato-viale America), modifiche ai sensi di marcia e controversie sulla disponibilità dei parcheggi, senza che si arrivasse all’adozione dello strumento. Il Put figurava anche nel programma elettorale con cui Giuseppe Di Mare si candidò a sindaco nel 2020, dove la sua realizzazione veniva definita un’altra “improrogabile necessità“. Il tema è tornato anche nel programma elettorale per il mandato quinquennale riconfermato lo scorso maggio. La più recente determina formalizza adesso l’affidamento della redazione del documento.

Il percorso richiama, pur riguardando strumenti con finalità e procedure differenti, quello avviato dalla stessa amministrazione nel precedente mandato per il Piano urbanistico generale (Pug), destinato a sostituire il vecchio Piano regolatore generale. Nel maggio 2024, come riportato allora da La Gazzetta Augustana, il Comune aveva affidato direttamente all’architetto Carlo Parrinello, per 47mila 491 euro, l’incarico di redazione del Pug. I due strumenti operano su livelli distinti ma connessi: il Pug disciplina la pianificazione e le trasformazioni del territorio, mentre il Put organizza la mobilità urbana, in coerenza con gli strumenti urbanistici.

L’affidamento del 13 novembre rappresenta un troppo a lungo atteso passaggio amministrativo concreto, ma non equivale ancora all’adozione del Piano urbano del traffico. Alla consegna degli elaborati dovranno seguire i passaggi necessari per l’approvazione e, soprattutto, per l’attuazione degli interventi.