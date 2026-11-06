Primo piano Augusta, potature su 198 alberi: nuova indagine di mercato. Inclusi i ficus dei giardini pubblici di

AUGUSTA – Nuovo ciclo di interventi di taglio e potatura del patrimonio arboreo comunale, con particolare attenzione ai giardini pubblici, uno dei principali polmoni verdi del territorio. Il Comune ha pubblicato, il 3 novembre, un’indagine di mercato per l’affidamento del servizio, che interessa complessivamente 198 esemplari distribuiti tra Isola, Borgata, Monte e Brucoli, per un importo massimo di 30mila euro oltre Iva al 22 per cento.

Secondo la relazione tecnica predisposta dal Settimo settore comunale, gli interventi rispondono all’esigenza di garantire la sicurezza dei cittadini e preservare il decoro e le caratteristiche agronomiche delle alberature. Particolare rilievo assume la manutenzione dei giardini pubblici, dove sono previsti interventi su 41 alberi: 34 ficus ad alto fusto, individuati in due distinti gruppi lungo via Colombo, e 7 pini. Di questi ultimi, quattro si trovano nell’area del parcheggio del commissariato di pubblica sicurezza, due nella zona dei bagni pubblici e uno, descritto come pino dal “tronco inclinato” nell’area del monumento dell’Elica, è associato alla dicitura tecnica “potatura/taglio“.

Il programma interessa anche numerose altre aree della città. Tra gli interventi quantitativamente più consistenti figurano la potatura di 60 pini a medio fusto nell’area del plesso scolastico Polivalente tra via Matteotti e via Di Vittorio, 29 oleandri lungo corso Sicilia e 23 palme ad alto fusto in piazza Unità d’Italia. Sono inoltre previste potature in prossimità degli istituti scolastici, in via Xifonia, via Dessiè, piazza Duomo (2 palme ad alto fusto), via 25 Aprile e via Dogali, oltre che nelle aree verdi di Brucoli e Monte.

Il capitolato prevede l’avvio del servizio entro sette giorni dall’affidamento e il completamento entro 30 giorni lavorativi dalla stessa data, con una penale di 100 euro per ogni giorno di ritardo. A carico dell’impresa affidataria saranno anche la messa in sicurezza delle aree interessate, la raccolta e lo smaltimento dei residui vegetali.

L’affidamento è previsto in forma diretta, previa valutazione delle offerte. Le imprese interessate dovranno trasmettere la documentazione e l’offerta economica, con il ribasso proposto, entro le ore 12 del 12 novembre.

Non è la prima indagine di mercato riguardante un numero significativo di alberature cittadine. Come già riportato da La Gazzetta Augustana, le più recenti risalgono all’agosto 2025 quando erano stati individuati 134 esemplari, mentre nel marzo 2026 un’analoga procedura aveva riguardato 145 alberi, di cui 31 da sottoporre a potatura e tre a taglio proprio nei giardini pubblici (vedi foto di repertorio in copertina).