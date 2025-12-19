Primo piano Augusta, precetto natalizio al “Muscatello” con l’arcivescovo Lomanto in visita a pazienti e personale di

AUGUSTA – Nella mattina di mercoledì 17 dicembre, all’ospedale “Muscatello” di Augusta, si è svolto il precetto di Natale, momento di raccoglimento e condivisione per la comunità ospedaliera, celebrato per la prima volta dall’arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto.

Prima della messa, concelebrata da don Angelo Saraceno e dal cappellano don Daniele Baggieri, con l’assistenza dei diaconi Antonio Malfitano e Antonello Fotia, l’arcivescovo ha visitato i reparti, incontrando pazienti e personale sanitario e impartendo la benedizione, in un clima di ascolto e vicinanza.

Alla celebrazione nella sala conferenze erano presenti il vicesindaco di Augusta Biagio Tribulato, il comandante della stazione carabinieri di Augusta Paolo Cassia, il direttore sanitario del presidio ospedaliero Giovanni Licciardello, la direttrice amministrativa Linda Di Giorgio, il direttore del dipartimento di Salute mentale adulti Augusta-Lentini Rosario Pavone, insieme al personale sanitario, amministrativo e tecnico dell’ospedale, e a una rappresentanza dell’Avulss (Associazione per il volontariato nelle Unità locali socio sanitarie) di Augusta.

L’iniziativa è stata organizzata dal cappellano dell’ospedale, don Daniele Baggieri, nel solco del percorso pastorale all’interno della struttura, per un momento di fede e comunità, vissuto all’insegna della condivisione e della speranza.

“La sua presenza in questo luogo – afferma il cappellano del presidio ospedaliero, in riferimento all’arcivescovo – rappresenta per tutti noi un segno di grande vicinanza, conforto e speranza. In un contesto quotidianamente segnato dall’impegno, dalla responsabilità e talvolta dalla sofferenza, la celebrazione dell’Eucaristia diventa occasione preziosa per ritrovare il senso della vita, forza interiore e rinnovato spirito di servizio“.