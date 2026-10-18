Eventi Augusta, presentata la 12ª edizione del concorso fotografico pro Airc: come partecipare di

AUGUSTA – “Il paesaggio come parte viva del territorio: lo spazio dove l’uomo ritrova sé stesso nel silenzio che lo accoglie”. È questo il tema della dodicesima edizione del concorso fotografico pro Airc, iniziativa benefica promossa dal comitato Sicilia-Augusta della Fondazione Airc, attraverso la delegata Sabrina Toscano, per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici.

L’iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del Palazzo di città. Al tavolo, insieme alla promotrice Sabrina Toscano, erano presenti il sindaco Giuseppe Di Mare e la presidente del Rotary club Augusta, Simona Musumarra. La stessa sede comunale ospiterà la cerimonia conclusiva, in programma sabato 21 novembre alle ore 17,30.

Il concorso, giunto al dodicesimo anno, rinnova il proprio legame con il tema del paesaggio, invitando i partecipanti a interpretarlo “non soltanto come scenario naturale o urbano – ha precisato Toscano – ma come spazio di relazione tra l’uomo e il territorio, luogo di contemplazione, silenzio e riscoperta di sé“.

Per partecipare è prevista una donazione di 5 euro e l’invio di due fotografie entro domenica 1° novembre, all’indirizzo email dedicato concorso.fotografico@airc.it. Gli scatti dovranno essere coerenti con il tema proposto.

La serata conclusiva prevede la videoproiezione di tutte le fotografie pervenute, l’esposizione delle prime dieci classificate e la premiazione degli scatti vincitori. La valutazione sarà affidata a due commissioni, una giuria di qualità e una giuria tecnica, composte da esponenti del mondo soprattutto accademico, ma anche istituzionale e professionale.

La finalità benefica rimane al centro della manifestazione: il ricavato dell’iniziativa sarà “interamente devoluto alla Fondazione Airc per sostenere la ricerca oncologica pediatrica, grazie anche al contributo delle aziende e dei professionisti che affiancano il concorso“.

Il concorso si avvale di una consolidata rete di patrocini istituzionali, accademici e professionali. Figurano la Regione Siciliana, attraverso l’Assessorato dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, il Comune di Augusta e l’Università di Catania, con i dipartimenti di Agricoltura, alimentazione e ambiente (Di3a) e di Economia e impresa (Dei), oltre al Centro studi di economia applicata all’ingegneria (Csei Catania). Tra le novità dell’edizione 2026 figura il patrocinio del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e Tecnologie avanzate “G.F. Ingrassia” dell’ateneo catanese. Completano il quadro accademico e culturale l’Accademia dei Georgofili – Sezione Sud-Ovest, l’Accademia Gioenia di Catania e la Fondazione Luigi Einaudi.

Si conferma inoltre la partecipazione, quali sostenitori di lungo corso, del Rotary club Augusta, dell’Ordine degli ingegneri di Catania, degli Ordini degli architetti e delle rispettive fondazioni professionali presenti nella locandina, dell’Ordine dei tecnologi alimentari di Sicilia e Sardegna, dell’Ordine dei chimici e dei fisici di Siracusa, dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Catania e di In/Arch Sicilia.

Accanto agli enti patrocinatori, prosegue il sostegno di una rete di imprese e professionisti: attività economiche, studi professionali e sostenitori privati, anche di nuova adesione, che contribuiscono alla raccolta benefica.

L’appuntamento è dunque fissato per il 21 novembre, quando le fotografie selezionate saranno protagoniste della cerimonia conclusiva e di una nuova occasione di sensibilizzazione sull’importanza della ricerca contro i tumori infantili.